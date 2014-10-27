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Descontinuado
SBM100ORG/00
O seu altifalante portátil completo
Divirta-se a ouvir música através do altifalante portátil completo da Philips. Reproduza as suas músicas preferidas via cartão MicroSD/ligação auxiliar. O altifalante com tecnologia wOOx™ é compacto, está equipado com uma bateria recarregável e está disponível em várias cores.
Cor-de-laranja
Este sistema tem 1,5 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
4.0
de 5
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Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Jiovanni
27/10/2014
Italia
Buona funzionalità generale
Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SBM100ORG Altoparlante portatile
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