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Descontinuado

Altifalante portátil

SBM100ORG/00

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

O seu altifalante portátil completo

Divirta-se a ouvir música através do altifalante portátil completo da Philips. Reproduza as suas músicas preferidas via cartão MicroSD/ligação auxiliar. O altifalante com tecnologia wOOx™ é compacto, está equipado com uma bateria recarregável e está disponível em várias cores.

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O seu altifalante portátil completo

  • Cor-de-laranja

Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Compacto e móvel

Potência de saída RMS de 1,5 W

Este sistema tem 1,5 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Especificações técnicas

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Críticas

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27/10/2014

Italia

Italia

Buona funzionalità generale

Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.

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Esta avaliação foi feita para SBM100ORG Altoparlante portatile

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