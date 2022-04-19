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VisaPure Escova esfoliante
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Por que razão a luz no meu VisaPure está intermitente a âmbar?
Posso partilhar cabeças da escova?
Durante quanto tempo posso utilizar a escova antes de ter de a substituir?
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O que posso fazer se os filamentos da escova se deformarem?