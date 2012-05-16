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  • O saco essencial para deslocações curtas
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Descontinuado

Philips AventBolsa de viagem compacta para bebé Avent

SCD151/50

3.1
| (40) Críticas
O saco essencial para deslocações curtas
Fabricada em microfibra da melhor qualidade e de limpeza fácil, esta elegante mochila foi desenhada para umas compras rápidas ou uma visita a amigos durante umas horas, com capacidade para uma refeição rápida e uma muda de roupa/fraldas para bebé e um bolso interno para objetos pessoais.
Ver todos os benefícios

Fácil de preparar e transportar

O saco essencial para deslocações curtas

  • Vermelho

Mantém os biberões quentes ou frios

Mantém os biberões quentes ou frios

A bolsa 3M Thinsulate™ mantém dois biberões Avent com água pré-fervida quente ou leite em pó já preparado/materno frio, durante várias horas.

Fabricada em microfibra lavável e muito leve

Fabricada em microfibra lavável e muito leve

A microfibra é leve e fácil de limpar.

Alça para o ombro ajustável larga

O saco Urban da Philips Avent tem uma alça para o ombro ajustável larga para um óptimo conforto de transporte

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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3.1

de 5

40

Críticas

16/05/2012

España

España

es muy practico

es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares

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Esta avaliação foi feita para SCD138/60 Mochila Avent

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Esta avaliação foi feita para SCD138/60 Mochila Avent

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Pontos positivos

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Pontos negativos

Can't machine wash, only sponge dry

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Esta avaliação foi feita para SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

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22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

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