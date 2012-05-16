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Descontinuado
SCD151/50
Vermelho
A bolsa 3M Thinsulate™ mantém dois biberões Avent com água pré-fervida quente ou leite em pó já preparado/materno frio, durante várias horas.
A microfibra é leve e fácil de limpar.
O saco Urban da Philips Avent tem uma alça para o ombro ajustável larga para um óptimo conforto de transporte
3.1
de 5
40
Críticas
chukimimus
16/05/2012
España
es muy practico
es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD138/60 Mochila Avent
Sim, recomendo este produto
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Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Pontos positivos
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Pontos negativos
Can't machine wash, only sponge dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
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Endencja
22/01/2014
United Kingdom
Perfect for winter
Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!
Sim, recomendo este produto
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