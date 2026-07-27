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Descontinuado
SCD289/01
Biberões, chupetas
260 ml
125 ml
Formato natural de tetina
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
Críticas
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011