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  • A forma mais natural para alimentar a biberão
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Descontinuado

Philips AventConjunto de oferta da gama Natural

SCD289/01

A forma mais natural para alimentar a biberão
Este conjunto de oferta Philips Avent Natural inclui um biberão Natural transparente de 125 ml, um biberão Natural de 260 ml decorado e duas chupetas com decoração temática de animais a combinar.
Ver todos os benefícios

Fácil de combinar com a amamentação

A forma mais natural para alimentar a biberão

  • Biberões, chupetas

  • 260 ml

  • 125 ml

  • Formato natural de tetina

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.

Especificações técnicas

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Críticas

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