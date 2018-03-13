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Descontinuado
Classic+ (novo)
Ao contrário de outros biberões, o sistema anticólicas comprovado clinicamente está agora integrado na tetina, tornando mais fácil a montagem correcta do biberão. À medida que o bebé se alimenta, a válvula exclusiva da tetina abre-se para permitir a entrada de ar no biberão em vez de na barriga do seu bebé.
Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.*
A válvula exclusiva da tetina contrai-se de acordo com o ritmo de alimentação do seu bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o bolçar, arrotos e gases.
4.8
de 5
20
Críticas
100%
recomendam este produto
COB6770
13/03/2018
España
LOS MEJORES.
SET DE BIBERONES Y TETNIAS, LO MEJORES DEL MERCADO CON DIFERENCIA.
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Esta avaliação foi feita para SCD371/00 Selección para recién nacidos
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ChrisV
26/02/2017
United Kingdom
Great kit
Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.
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Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
All you need to get started
This kit really does contain all of the bottles and teats to get you started with bottle feeding. I like the shape of the bottles, and the fact that you get two sizes. The small ones are handy for when your baby is tiny and doesn't need the big bottles, and then you can change to the larger bottles when your baby and their appetite gets bigger. The size one teats are perfect for up to 1 month, and then size 2 for a faster flow after that, so this kit is all you need for bottle-feeding up until about 6 months. I find with these bottles that my little girl is less likely to suffer from colic and trapped wind- which is so important. I also like the cleaning brush- it's the perfect size and shape for properly cleaning the whole bottle and all around the teats.
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Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com um biberão Philips Avent demonstraram uma tendência menor para cólicas do que os bebés alimentados com um biberão convencional. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com um biberão Philips Avent apresentavam uma tendência menor para a agitação do que os bebés alimentados com outro biberão de uma marca líder.