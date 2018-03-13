ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

Descontinuado

Philips AventConjunto de recém-nascido

SCD371/00

4.8
| (20) Críticas | 100% recomendam este produto
Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
O prático conjunto SCD371/00 da Philips Avent inclui 4 biberões da gama Classic+ (2 de 125 ml e 2 de 260 ml), um escovilhão para biberões e tetinas e uma chupeta branca transparente para 0-6 meses.
Ver todos os benefícios

Fácil de limpar para uma higiene perfeita

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • Classic+ (novo)

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

Ao contrário de outros biberões, o sistema anticólicas comprovado clinicamente está agora integrado na tetina, tornando mais fácil a montagem correcta do biberão. À medida que o bebé se alimenta, a válvula exclusiva da tetina abre-se para permitir a entrada de ar no biberão em vez de na barriga do seu bebé.

A agitação é reduzida, especialmente à noite

A agitação é reduzida, especialmente à noite

Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.*

O bebé controla o fluxo de leite diminuindo bolçar, arrotos e gases

O bebé controla o fluxo de leite diminuindo bolçar, arrotos e gases

A válvula exclusiva da tetina contrai-se de acordo com o ritmo de alimentação do seu bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o bolçar, arrotos e gases.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

20

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

13/03/2018

España

España

LOS MEJORES.

SET DE BIBERONES Y TETNIAS, LO MEJORES DEL MERCADO CON DIFERENCIA.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD371/00 Selección para recién nacidos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD371/00 Selección para recién nacidos

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great kit

Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD371/00 Newborn Starter Set

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD371/00 Newborn Starter Set

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

All you need to get started

This kit really does contain all of the bottles and teats to get you started with bottle feeding. I like the shape of the bottles, and the fact that you get two sizes. The small ones are handy for when your baby is tiny and doesn't need the big bottles, and then you can change to the larger bottles when your baby and their appetite gets bigger. The size one teats are perfect for up to 1 month, and then size 2 for a faster flow after that, so this kit is all you need for bottle-feeding up until about 6 months. I find with these bottles that my little girl is less likely to suffer from colic and trapped wind- which is so important. I also like the cleaning brush- it's the perfect size and shape for properly cleaning the whole bottle and all around the teats.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD371/00 Newborn Starter Set

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD371/00 Newborn Starter Set

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com um biberão Philips Avent demonstraram uma tendência menor para cólicas do que os bebés alimentados com um biberão convencional. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com um biberão Philips Avent apresentavam uma tendência menor para a agitação do que os bebés alimentados com outro biberão de uma marca líder.