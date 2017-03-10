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Philips AventIntercomunicador analógico para bebé

SCD470/00

3.5
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto
Ouça simplesmente o seu bebé
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Mínimo de interferência de outros monitores

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Acende-se quando as pilhas precisam de ser recarregadas ou substituídas

Acende-se quando as pilhas precisam de ser recarregadas ou substituídas.

Ajuste o volume da unidade dos pais em qualquer situação.

Proporciona a capacidade de ajuste do volume da unidade dos pais a qualquer situação.

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Críticas

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3.5

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD470/00 Analoges Babyphone

Sim, recomendo este produto

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21/08/2011

België

België

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD470/00 Analoge babyfoon

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Esta avaliação foi feita para SCD470/00 Analoge babyfoon

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Esta avaliação foi feita para SCD470/00 Analogue baby monitor

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