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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Mínimo de interferência de outros monitores.
Acende-se quando as pilhas precisam de ser recarregadas ou substituídas.
Proporciona a capacidade de ajuste do volume da unidade dos pais a qualquer situação.
3.5
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD470/00 Analoges Babyphone
Sim, recomendo este produto
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nelev
21/08/2011
België
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD470/00 Analoge babyfoon
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Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Esta avaliação foi feita para SCD470/00 Analogue baby monitor
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