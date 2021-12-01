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Descontinuado
Ligação 100% privada
Luz de presença
A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.
Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.
O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).
4.0
de 5
183
Críticas
81%
recomendam este produto
Fatimacbs
01/12/2021
Portugal
Adoro!
Tenho este produto desde 2019, e até hoje nunca me falhou. Óptima capacidade de detecção de ruído, e zero interferências. Quando o meu filho está sossegado, não ouço rigorosamente nada do intercomunicador. Recomendo.
Pontos positivos
Óptima detecção de ruído, e zero interferências.
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD503/00 Intercomunicador DECT para bebés
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD503/00 Intercomunicador DECT para bebés
nounou06160
14/09/2023
France
Comprador verificado
magique de simplicité
mise en route rapide, il vaut mieux avoir de prises de courant, fonctionnement très simple, portée suffisante, un bon produit utilisé non pas pour bébé mais surveiller ce qui se passe de l'autre côté de la maison (bruits suspects par exemple).
Pontos positivos
tous
Pontos negativos
aucun
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT
Sim, recomendo este produto
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Puce60
06/02/2023
France
Comprador verificado
Tres bonne transmission d'écoute
Simple à mettre en marche . Très bonne transmission d'écoute.
Pontos positivos
Peu encombrant .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT
Sim, recomendo este produto
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O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência.
Este intercomunicador não tem uma função de carregamento.