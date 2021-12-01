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Descontinuado

Philips Avent Audio MonitorsIntercomunicador DECT para bebés

SCD501/00

4
| (183) Críticas | 81% recomendam este produto
A ligação mais fiável ao seu bebé
O novo intercomunicador para bebé DECT SCD501/00 proporciona uma tranquilidade total visto que inclui todas as funções essenciais de um intercomunicador para bebé. A ligação mais fiável com um som absolutamente nítido e uma luz noturna reconfortante para si e para o seu bebé.
Ver todos os benefícios

A ligação essencial ao seu bebé

A ligação mais fiável ao seu bebé

  • Ligação 100% privada

  • Luz de presença

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.

Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.

Modo de poupança de energia ECO inteligente

Modo de poupança de energia ECO inteligente

O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

183

Críticas

81%

recomendam este produto

01/12/2021

Portugal

Portugal

Adoro!

Tenho este produto desde 2019, e até hoje nunca me falhou. Óptima capacidade de detecção de ruído, e zero interferências. Quando o meu filho está sossegado, não ouço rigorosamente nada do intercomunicador. Recomendo.

Pontos positivos

Óptima detecção de ruído, e zero interferências.

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD503/00 Intercomunicador DECT para bebés

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Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD503/00 Intercomunicador DECT para bebés

14/09/2023

France

France

Comprador verificado

magique de simplicité

mise en route rapide, il vaut mieux avoir de prises de courant, fonctionnement très simple, portée suffisante, un bon produit utilisé non pas pour bébé mais surveiller ce qui se passe de l'autre côté de la maison (bruits suspects par exemple).

Pontos positivos

tous

Pontos negativos

aucun

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Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

06/02/2023

France

France

Comprador verificado

Tres bonne transmission d'écoute

Simple à mettre en marche . Très bonne transmission d'écoute.

Pontos positivos

Peu encombrant .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência.

  2. Este intercomunicador não tem uma função de carregamento.