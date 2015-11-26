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Descontinuado

Philips Avent Audio MonitorsIntercomunicador DECT para bebés

SCD580/00

4
| (120) Críticas
A ligação mais fiável ao seu bebé
O intercomunicador Philips Avent SCD580/00 oferece total conforto e segurança para si e para o seu bebé. Desenvolvido com uma ligação mais fiável, combinada com uma variedade de funcionalidades para acalmar o seu bebé, que vai adorar o projetor de luz de presença!
Ver todos os benefícios

Tranquilidade e bem-estar para si e para o seu bebé

A ligação mais fiável ao seu bebé

  • Ligação 100% privada

  • Projector de luz de presença estrelas

  • Função Talkback, canções embalar, MP3

  • Alerta por vibração

Acalme o seu bebé com o projector de luz de presença em forma de estrelas

O seu bebé poderá continuar inquieto depois de o deitar. Ajude a acalmar e adormecer o seu bebé com a projecção de luz de presença em forma de estrelas que pode ser activada a partir da unidade dos pais ou do bebé. (Activação remota indisponível nos E.U.A. e no Canadá.)

Luz de presença + MP3 Plug & Play

Acalme suavemente o seu bebé com a sua própria selecção de músicas e com o brilho quente e calmante da luz de presença. Com o MP3 Plug & Play, pode reproduzir a sua própria selecção de músicas. A sua música no quarto do bebé para o ajudar a adormecer em poucos instantes. (Activação remota indisponível nos E.U.A e no Canadá.)

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

120

Críticas

26/11/2015

España

España

Práctico y funcional

Buen aparato que tiene una gran calidad en la conexión lo que hace que no tenga interferencias y se escuche nítidamente. Buen detalle el de tener el proyector de luces de colores puesto que a mi bebé le encanta, al igual que las nanas relajantes

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD580/00 Vigilabebés DECT

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10/12/2013

España

España

buenísimo

En mi casa lo compramos para escuchar a la abuela enferma en cama y es muy aconsejable. Se oye todo con total claridad de sonido y le puedes hablar con la misma calidad y nitidez como si estuvieras en persona. No sólo es recomendable para bebés, para cuidar enfermos, ancianos, personas en cama, es lo mejor

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23/07/2020

France

France

longue portée et très fiable

Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!

Pontos positivos

longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie

Pontos negativos

pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur

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Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT

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Avisos legais

  1. O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência.