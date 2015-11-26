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Descontinuado
SCD580/00
Ligação 100% privada
Projector de luz de presença estrelas
Função Talkback, canções embalar, MP3
Alerta por vibração
O seu bebé poderá continuar inquieto depois de o deitar. Ajude a acalmar e adormecer o seu bebé com a projecção de luz de presença em forma de estrelas que pode ser activada a partir da unidade dos pais ou do bebé. (Activação remota indisponível nos E.U.A. e no Canadá.)
Acalme suavemente o seu bebé com a sua própria selecção de músicas e com o brilho quente e calmante da luz de presença. Com o MP3 Plug & Play, pode reproduzir a sua própria selecção de músicas. A sua música no quarto do bebé para o ajudar a adormecer em poucos instantes. (Activação remota indisponível nos E.U.A e no Canadá.)
A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.
4.0
de 5
120
Críticas
Diego
26/11/2015
España
Práctico y funcional
Buen aparato que tiene una gran calidad en la conexión lo que hace que no tenga interferencias y se escuche nítidamente. Buen detalle el de tener el proyector de luces de colores puesto que a mi bebé le encanta, al igual que las nanas relajantes
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD580/00 Vigilabebés DECT
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arapg
10/12/2013
España
buenísimo
En mi casa lo compramos para escuchar a la abuela enferma en cama y es muy aconsejable. Se oye todo con total claridad de sonido y le puedes hablar con la misma calidad y nitidez como si estuvieras en persona. No sólo es recomendable para bebés, para cuidar enfermos, ancianos, personas en cama, es lo mejor
Sim, recomendo este produto
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merosine
23/07/2020
France
longue portée et très fiable
Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!
Pontos positivos
longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie
Pontos negativos
pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT
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O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência.