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Descontinuado
SCD610/00
Compatível com 4 câmaras
Mantenha-se ligado ao seu bebé em sua casa com um alcance de 150 m
Veja o seu bebé de dia e de noite. A cores durante o dia e a preto e branco via infravermelhos durante a noite
Ouça apenas o seu bebé. O seu intercomunicador alterna simultaneamente entre 120 canais para manter a sua ligação sem interferências
2.8
de 5
125
Críticas
Sipiona
27/11/2017
España
Perfecto
Facilidad de uso, imagen perfecta y muy buen funcionamiento.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor
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Art72
16/05/2015
España
Excelente compra
Una de las mejores compras que hice cuando nació mi bebe. La calidad de imagen es estupenda así como la claridad del sonido. Cero interferencias. El único pero son los cables de alimentación. Se estropean con facilidad pues son un poco frágiles. Se agradecería un cable un poco más robusto, ya que dada la extensión que tienen y los malabares que tenemos que hacer lo padres a veces para ubicar la cámara, las torceduras que sufre hace que se estropeen con facilidad, aún teniendo cuidado.
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wislo
18/12/2013
España
Cómodo, práctico y sencillo
Es un producto estupendo, facil de entender y muy conveniente cuando se tienen bebes, te da tranquilidad al estar viéndolos en cada instante independientemente de lo que esta haciendo uno.
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