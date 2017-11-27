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  • A ligação mais portátil ao seu bebé
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Descontinuado

Philips AventIntercomunicador para bebé de vídeo digital

SCD610/00

2.8
| (125) Críticas
A ligação mais portátil ao seu bebé
A tecnologia do nosso intercomunicador para bebé de vídeo digital permite-lhe manter sempre uma ligação segura e privada ao seu bebé.
Ver todos os benefícios

Visão diurna e nocturna, em qualquer ponto da casa

A ligação mais portátil ao seu bebé

  • Compatível com 4 câmaras

Alcance de 150 m

Alcance de 150 m

Mantenha-se ligado ao seu bebé em sua casa com um alcance de 150 m

Ecrã LCD de 6,10 cm (2,4") com visão diurna e nocturna

Ecrã LCD de 6,10 cm (2,4") com visão diurna e nocturna

Veja o seu bebé de dia e de noite. A cores durante o dia e a preto e branco via infravermelhos durante a noite

Selecção automática de canais

Selecção automática de canais

Ouça apenas o seu bebé. O seu intercomunicador alterna simultaneamente entre 120 canais para manter a sua ligação sem interferências

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

125

Críticas

27/11/2017

España

España

Perfecto

Facilidad de uso, imagen perfecta y muy buen funcionamiento.

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Esta avaliação foi feita para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

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16/05/2015

España

España

Excelente compra

Una de las mejores compras que hice cuando nació mi bebe. La calidad de imagen es estupenda así como la claridad del sonido. Cero interferencias. El único pero son los cables de alimentación. Se estropean con facilidad pues son un poco frágiles. Se agradecería un cable un poco más robusto, ya que dada la extensión que tienen y los malabares que tenemos que hacer lo padres a veces para ubicar la cámara, las torceduras que sufre hace que se estropeen con facilidad, aún teniendo cuidado.

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18/12/2013

España

España

Cómodo, práctico y sencillo

Es un producto estupendo, facil de entender y muy conveniente cuando se tienen bebes, te da tranquilidad al estar viéndolos en cada instante independientemente de lo que esta haciendo uno.

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