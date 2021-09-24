Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.
A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.
Estudos clínicos demonstraram que o biberão Philips Avent reduz as cólicas e a agitação*. Como? Uma válvula na tetina evita a acumulação de vácuo enquanto o bebé bebe, permitindo alimentar de forma ininterrupta. Isto pode ajudar a reduzir as cólicas, os gases, o bolçar e os arrotos.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
KVD95
24/09/2021
Deutschland
Sehr hochwertige Qualität
Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.
Pontos positivos
Anti-colic funktion ist super
Pontos negativos
Es gibt absolut keine Nachteile
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
nochmal Papa mit 54
12/07/2021
Deutschland
Das AirFree Ventil ist großartig
Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.
Pontos positivos
Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch
Pontos negativos
Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil