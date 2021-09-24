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Descontinuado

Philips AventSCD809/01 Anti-colic with AirFree™ vent

SCD809/01

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
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Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas e agitação*

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas e agitação*

Estudos clínicos demonstraram que o biberão Philips Avent reduz as cólicas e a agitação*. Como? Uma válvula na tetina evita a acumulação de vácuo enquanto o bebé bebe, permitindo alimentar de forma ininterrupta. Isto pode ajudar a reduzir as cólicas, os gases, o bolçar e os arrotos.

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

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2
1

24/09/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr hochwertige Qualität

Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.

Pontos positivos

Anti-colic funktion ist super

Pontos negativos

Es gibt absolut keine Nachteile

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Esta avaliação foi feita para SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

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12/07/2021

Deutschland

Deutschland

Das AirFree Ventil ist großartig

Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.

Pontos positivos

Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch

Pontos negativos

Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.

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