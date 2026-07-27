ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

Descontinuado

Philips AventConjunto de oferta de biberão anticólicas

SCD809/02

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
O biberão anticólicas foi concebido para evitar a entrada de ar na barriga do seu bebé e reduzir as cólicas e o desconforto, minimizando também as interrupções da alimentação. A válvula anticólicas integrada ajuda a extrair o ar da barriga do seu bebé.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Concebido para uma alimentação sem interrupções

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • 1 biberão

  • 260 ml

  • Tetina de fluxo lento

  • 1 m+

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.

60% menos agitação à noite*

60% menos agitação à noite*

O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.

  3. Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.

  4. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.