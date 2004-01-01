Termos de pesquisa

      Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      SCD974/26

      Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      Monitorização da respiração e do sono, sem acessórios

      Monitorização da respiração e do sono, sem acessórios

      Veja instantaneamente o estado de sono e a frequência respiratória, sem necessitar de um acessório extra em contacto com o bebé. A nossa tecnologia de monitorização sem acessórios analisa milhões de píxeis por segundo, para detectar até os mais pequenos movimentos. Em seguida, converte dados em atualizações de estado de sono e frequência respiratória. Mais tranquilidade para si e mais conforto para o seu bebé.

      Visão ultra nítida, de dia e de noite, com ou sem Wi-Fi

      Visão ultra nítida, de dia e de noite, com ou sem Wi-Fi

      A nossa câmara com ecrã HD de 5" ajuda-o a manter-se ligado ao bebé, em casa ou durante as atividades do dia. Alterne facilmente entre espaços interiores e exteriores, graças a um generoso alcance de 400 m* e a uma ligação estável que funciona com ou sem Wi-Fi. Veja imagens nítidas de dia e de noite, e receba atualizações sobre estado de sono em tempo real.

      Protege a privacidade da sua família

      Protege a privacidade da sua família

      Ligação totalmente privada, graças ao nosso sistema Secure Connect. Utiliza várias ligações encriptadas entre a câmara, a unidade dos pais e a aplicação, para que todos os dados e imagens estejam protegidos.

      Ajuda-o a interpretar o choro do bebé

      Ajuda-o a interpretar o choro do bebé

      Quer saber se o seu bebé está cansado, com gases, com fome, desconfortável ou irritado? O nosso intercomunicador deteta e interpreta o choro utilizando um algoritmo cientificamente comprovado. Receberá acesso gratuito à aplicação durante os primeiros 3 meses**, o que significa que tem uma ajuda extra disponível durante a fase de adaptação do recém-nascido.

      Monitorize através da App

      Monitorize através da App

      Em casa ou em viagem, a nossa aplicação Baby Monitor+ permite estabelecer uma ligação em tempo real ao quarto do seu bebé e monitorizar seu bem-estar. Veja-o em vídeo HD, verifique o estado de sono, a frequência respiratória e obtenha ajuda na interpretação dos choros.

      Veja cada movimento, ouça cada risada

      Veja cada movimento, ouça cada risada

      Desfrute de uma visualização ultra nítida do seu bebé, de dia e de noite, graças à câmara Full HD na nossa unidade do bebé com visão noturna. Quer esteja a trabalhar ou acorde a pensar nele a meio da noite, poderá sempre ver o mais pequeno movimento.

      Monitorize o sono do seu bebé

      Monitorize o sono do seu bebé

      O nosso intercomunicador conectado premium regista automaticamente cada sono, gerando informações e ajudando-o a compreender melhor os estados do sono e as horas de despertar. Com estatísticas e históricos registados nos últimos 30 dias, poderá visualizar gráficos práticos e ficar a par das regressões do sono e de outras alterações no sono do seu bebé.

      Canções de embalar, ruído branco e sons tranquilizantes

      Canções de embalar, ruído branco e sons tranquilizantes

      Acalme o seu bebé com sons tranquilizantes, naturais ou ruído branco. Entre o cantar dos pássaros no jardim e canções de embalar clássicas, até às suas próprias gravações de voz, o nosso intercomunicador tem todos os sons de que necessita para embalar e tranquilizar o bebé.

      Crie o ambiente ideal para dormir

      Crie o ambiente ideal para dormir

      A nossa câmara inclui uma luz de presença e um termómetro incorporados, para garantir que a divisão tem o ambiente e a temperatura ideal. É fácil controlar a luz de presença com a unidade dos pais ou a aplicação. E se o quarto ficar demasiado quente ou frio, pode ativar notificações personalizadas.

      Fale e ouça o seu bebé em simultâneo

      Fale e ouça o seu bebé em simultâneo

      Utilize a sua voz para acalmar o bebé enquanto o ouve. A nossa funcionalidade de comunicação bidirecional permite confortar o seu bebé sem entrar no quarto.

      Monitorize sem recarregar até 12 horas***

      Monitorize sem recarregar até 12 horas***

      A unidade dos pais recarregável tem até 12 horas de tempo de funcionamento*** para que fique atento ao seu bebé e se adapte facilmente à sua rotina. Dia e noite.

