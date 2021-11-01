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  • Fácil de combinar com a amamentação
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Philips AventBiberão Natural

SCF030/17

4.8
| (136) Críticas | 99% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
O nosso biberão Natural inclui uma tetina ultramacia que se assemelha ao peito. A tetina ampla em forma de peito com design flexível em espiral e as pétalas de conforto permitem um agarrar natural e facilitam a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 1 biberão

  • 125 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Basta substituir o disco vedante por uma tetina Avent

Basta substituir o disco vedante por uma tetina Avent

Substitua o disco vedante por uma tetina Avent para a alimentação – não é necessário mudar o leite. (Tetina não incluída.)

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

136

Críticas

99%

recomendam este produto

2
1

01/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente pega

Adorei a forma anatómica da tetina. É o biberão preferido do meu bebé

Pontos positivos

Forma ergonómica e tetina super parecida com o peito da mãe

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF030/17 Biberão Natural

Sim, recomendo este produto

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01/11/2021

Portugal

Portugal

Muito prático e de qualidade

Recomendo a todos os amigos pois é um produto de excelente qualidade que vai ao encontro das necessidades seja do bebê como da mãe.

Pontos positivos

Super prático e tem uma retina fantástica

Pontos negativos

O formato do biberão poderia ser diferente, mais longo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF030/17 Biberão Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF030/17 Biberão Natural

29/10/2021

Portugal

Portugal

O biberão ideal para bebés felizes

Biberão que imita o peito materno o que faz com o bebé mais facilmente se adapte a este biberão. Com fluxo ideal de leite e pega fácil.

Pontos positivos

tamanho do biberão, tetina a imitar peito

Pontos negativos

nenhuma

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.