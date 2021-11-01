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Descontinuado
1 biberão
125 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.
Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.
4.8
de 5
136
Críticas
99%
recomendam este produto
Mama de dois
01/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente pega
Adorei a forma anatómica da tetina. É o biberão preferido do meu bebé
Pontos positivos
Forma ergonómica e tetina super parecida com o peito da mãe
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF030/17 Biberão Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF030/17 Biberão Natural
01/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Muito prático e de qualidade
Recomendo a todos os amigos pois é um produto de excelente qualidade que vai ao encontro das necessidades seja do bebê como da mãe.
Pontos positivos
Super prático e tem uma retina fantástica
Pontos negativos
O formato do biberão poderia ser diferente, mais longo
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF030/17 Biberão Natural
Diana990
29/10/2021
Portugal
Parte da promoção
O biberão ideal para bebés felizes
Biberão que imita o peito materno o que faz com o bebé mais facilmente se adapte a este biberão. Com fluxo ideal de leite e pega fácil.
Pontos positivos
tamanho do biberão, tetina a imitar peito
Pontos negativos
nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF030/17 Biberão Natural
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.