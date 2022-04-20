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  • Fácil de combinar com a amamentação
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Descontinuado

Philips AventBiberão Natural

SCF033/27

4.7
| (298) Críticas | 96% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
O nosso biberão Natural inclui uma tetina ultramacia que se assemelha ao peito. A tetina ampla em forma de peito com design flexível em espiral e as pétalas de conforto permitem um agarrar natural e facilitam a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

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Produtos compatíveis
Aquecedor de biberões rápido renovado

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SCF355/00R1

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 2 biberões

  • 260 ml

  • Tetina de fluxo lento

  • 1 m+

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.7

de 5

298

Críticas

96%

recomendam este produto

20/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto

O biberão Avent Natural foi o melhor que o meu bebé experimentou e ajudou imenso na transição. Recomendo muito

Pontos positivos

Boa resistência

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF033/17 Biberão Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF033/17 Biberão Natural

19/01/2022

Portugal

Portugal

Finalmente, um bom biberão!

9/10 é um ótimo produto! Traz 2 tetinhas e um biberão! Comprava novamente para o meu bebé! Acho que não há melhor elogio ao produto!

Pontos positivos

Boa qualidade de produto! O bebé adorou!

Pontos negativos

Nada a registar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF035/17 Biberão Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF035/17 Biberão Natural

17/01/2022

Portugal

Portugal

Único biberão que meu bebé aceitou

O meu bebé amamentado não gostava de nenhum biberão até que experimentei este que a Philips avent me enviou para teste , pegou à primeira e agora já não tenho problemas em garantir a alimentação do meu bebé quando me ausento .

Pontos positivos

Tetina semelhante ao peito materno

Pontos negativos

Cor de rosa , preferia transparente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF034/17 Biberão Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF034/17 Biberão Natural

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.