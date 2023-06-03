ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação

Philips AventBiberão Natural

SCF036/27

4.8
| (117) Críticas | 99% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
O nosso biberão Natural tem uma tetina nervurada, macia e anticontração que foi concebida para os bebés em crescimento. As pétalas de conforto e a forma natural da tetina permitem um agarrar natural e facilitam a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 2 biberões

  • 330 ml

  • Tetina de fluxo rápido

  • 6 m+

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Silicone macio e suave para se adaptar às constantes mudanças de necessidades do seu bebé

Tetina suave e resistente às dentadas, desenvolvida para as necessidades de crescimento do bebé.

Design de tetina nervurada flexível anticontração

Design de tetina nervurada flexível anticontração

As pétalas e as nervuras no interior da tetina permitem flexibilidade sem contração, para uma alimentação ininterrupta.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

117

Críticas

99%

recomendam este produto

1

03/06/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Super satisfeita

Estou muito satisfeita com a qualidade-preço do produto. Fácil de lavar/esterilizar. Recomendo o vosso produto. 5*

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF036/27 Biberão Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF036/27 Biberão Natural

11/06/2022

Portugal

Portugal

O produto oferece excelentes funcionalidades

Para mim um produto 5 estrelas. Com bastante qualidade e a tetina muito idêntica ao bico do seio. A minha filha adorou. Eu recomendo a toda a gente

Pontos positivos

Super leve e a tetina com um formato óptimo

Pontos negativos

Não encontro desvantagens no produto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF036/17 Biberão Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF036/17 Biberão Natural

09/06/2022

Portugal

Portugal

Maravilhoso A minha filha adorou o biberão

Adoro amamentar, mas já há algum tempo que sentia necessidade de conciliar a amamentação/alimentação a biberão, mas infelizmente, após várias tentativas, a minha filha rejeitava sempre o biberão. Este MARAVILHOSO biberão foi a nossa salvação, pois ela adorou e pegou à primeira, talvez por ter a tetina que simula o toque do peito e pelo facto de ela conseguir pegar muito bem no biberão devido ao seu formato. Gostou tanto que agora até a água quer beber no biberão. Acho o biberão fantástico, não só porque nos facilitou muito a vida, mas também porque é muito prático e fácil de limpar, por isso, já o recomendei e vou continuar a recomendar.

Pontos positivos

Perfeito para combinar a amamentação com a alimentação a biberão

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF036/17 Biberão Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF036/17 Biberão Natural

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011