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2 unidades
Fluxo de recém-nascido
0 m+
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.
Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.
4.6
de 5
41
Críticas
92%
recomendam este produto
Nadinepina
08/04/2019
Portugal
Utilizo estas tetinas e consigo ao mesmo tempo que o bebé nao rejeite a mama, apesar de retirar leite a maioria das vezes com a bomba.
Utilizo estas tetinas e consigo ao mesmo tempo que o bebé nao rejeite a mama, apesar de retirar leite a maioria das vezes com a bomba. O bebé bebe pelo biberão e às vezes quando lhe dou o peito, não o rejeita e bebe na mesma. Muito útil para amamentação, pois permite conciliar as duas formas de alimentação.
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Esta avaliação foi feita para SCF041/27 Tetina Natural
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jojo88
23/11/2018
United Kingdom
Parte da promoção
easy to use
my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her
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Ela0205
16/10/2018
United Kingdom
Parte da promoção
Great product
Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011