ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação

Philips AventTetina Natural

SCF043/27

4.4
| (109) Críticas | 85% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
A tetina ultramacia com design flexível em espiral assemelha-se ao peito. As pétalas de conforto e a forma natural da tetina permitem um agarrar natural e facilitam a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Tetina extra suave e flexível

Fácil de combinar com a amamentação

  • 2 unidades

  • Fluxo médio

  • 3 m+

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

109

Críticas

85%

recomendam este produto

21/06/2022

Portugal

Portugal

Muito recomendado

Produto muito competente, super natural e muito macio.

Pontos positivos

Tetina natural e suave

Pontos negativos

Não encontrei qualquer desvantagem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural

21/06/2022

Portugal

Portugal

O produto oferece excelente qualidade

Recomendo a todas as mães a usarem está tetina Muito fácil do bebê segurar Sinto que o meu bebê tem mais conforto ao beber o leite

Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural

Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural

15/06/2022

Portugal

Portugal

Maravilhoso

As retinas são de qualidade a minha bebé adaptou-se muito bem a elas.

Pontos positivos

Suave

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011