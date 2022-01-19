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2 unidades
Fluxo rápido
6 m+
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
Tetina suave e resistente às dentadas, desenvolvida para as necessidades de crescimento do bebé.
As pétalas e as nervuras no interior da tetina permitem flexibilidade sem contração, para uma alimentação ininterrupta.
4.7
de 5
95
Críticas
100%
recomendam este produto
Tetinha23
19/01/2022
Portugal
Fluxo rápido! Comprava novamente para o meu bebé!
Muito rápido fluxo e agarra muito bem. O bebé nem notou a diferença. Comprava novamente!
Pontos positivos
Boa qualidade de produto! O bebé adorou!
Pontos negativos
Nada a registar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF044/27 Tetina Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF044/27 Tetina Natural
dfmbv
10/01/2022
Portugal
Tetina Natural - Adaptação muito positiva
A tetina é muito suave e não deixa entrar ar. Foi uma adaptação muito positiva.
Pontos positivos
Tetina suave
Pontos negativos
Não encontrei
Sim, recomendo este produto
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Father of 2
10/01/2022
Portugal
Tetina anti cólicas
Tetina fantástica, bebé nunca teve cólicas com ela, e muito fácil de usar e lavar
Pontos positivos
Fácil lavagem, adaptação correu bem desde o dia 1
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011