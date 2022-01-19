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  • Fácil de combinar com a amamentação
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Philips AventTetina Natural

SCF044/27

4.7
| (95) Críticas | 100% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
A tetina nervurada, macia e anticontração foi concebida para os bebés em crescimento. As pétalas de conforto e a forma natural da tetina permitem um agarrar natural e facilitam a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 2 unidades

  • Fluxo rápido

  • 6 m+

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Silicone macio e suave para se adaptar às constantes mudanças de necessidades do seu bebé

Tetina suave e resistente às dentadas, desenvolvida para as necessidades de crescimento do bebé.

Design de tetina nervurada flexível anticontração

Design de tetina nervurada flexível anticontração

As pétalas e as nervuras no interior da tetina permitem flexibilidade sem contração, para uma alimentação ininterrupta.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

95

Críticas

100%

recomendam este produto

19/01/2022

Portugal

Portugal

Fluxo rápido! Comprava novamente para o meu bebé!

Muito rápido fluxo e agarra muito bem. O bebé nem notou a diferença. Comprava novamente!

Pontos positivos

Boa qualidade de produto! O bebé adorou!

Pontos negativos

Nada a registar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF044/27 Tetina Natural

Sim, recomendo este produto

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10/01/2022

Portugal

Portugal

Tetina Natural - Adaptação muito positiva

A tetina é muito suave e não deixa entrar ar. Foi uma adaptação muito positiva.

Pontos positivos

Tetina suave

Pontos negativos

Não encontrei

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10/01/2022

Portugal

Portugal

Tetina anti cólicas

Tetina fantástica, bebé nunca teve cólicas com ela, e muito fácil de usar e lavar

Pontos positivos

Fácil lavagem, adaptação correu bem desde o dia 1

Pontos negativos

Nenhuma

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011