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Descontinuado
2 unidades
Alimentos mais espessos
6 m+
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
Tetina suave e resistente às dentadas, desenvolvida para as necessidades de crescimento do bebé.
As pétalas e as nervuras no interior da tetina permitem flexibilidade sem contração, para uma alimentação ininterrupta.
4.0
de 5
41
Críticas
83%
recomendam este produto
Calca38
01/12/2022
France
Parte da promoção
Tétine naturelle
Très contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballéTrès contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballé
Pontos positivos
Bon débit, embout ergonomique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF046/27 Tétine Natural
Sim, recomendo este produto
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Flokiflo
27/11/2022
France
Parte da promoção
Des tétines qui plaisent parfaitement à bébé !
J'ai beaucoup aimé ce produit car forcément il est compatible avec les biberons Philips que j'utilise pour mon bébé et également parce que mon bébé s'est très bien adapté à cette nouvelle tétine ! Je dirais que le seul point négatif c'est que si nous avons des biberons d'une autre marque que Philips alors les tétines ne sont pas forcément compatibles mais je dirais que c'est le seul point négatif que je vois ! Mais en tout cas elles sont parfaites et se nettoient très facilement. Je les recommande !
Pontos positivos
Parfaite pour bébé
Pontos negativos
Peu compatible avec d'autres marques
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maudmaud
26/11/2022
France
Parte da promoção
Bonne acceptation
Ma fille, plutôt difficile, quant aux biberons, a plutôt bien accepté celui-là. Il est vrai qu'il ressemble à un téton de maman et que ça facilite la transition. Le débit n'est pas trop rapide et est donc bien adapté pour des bébés de cet âge-là. La tétine se lave bien et est de bonne qualité et résistance
Pontos positivos
forme, qualité
Pontos negativos
aucun
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011