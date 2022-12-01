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  • Fácil de combinar com a amamentação
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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF046/27

4
| (41) Críticas | 83% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
A tetina nervurada, macia e anticontração foi concebida para os bebés em crescimento. As pétalas de conforto e a forma natural da tetina permitem um agarrar natural e facilitam a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 2 unidades

  • Alimentos mais espessos

  • 6 m+

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Silicone macio e suave para se adaptar às constantes mudanças de necessidades do seu bebé

Tetina suave e resistente às dentadas, desenvolvida para as necessidades de crescimento do bebé.

Design de tetina nervurada flexível anticontração

Design de tetina nervurada flexível anticontração

As pétalas e as nervuras no interior da tetina permitem flexibilidade sem contração, para uma alimentação ininterrupta.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

41

Críticas

83%

recomendam este produto

01/12/2022

France

France

Tétine naturelle

Très contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballéTrès contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballé

Pontos positivos

Bon débit, embout ergonomique

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Esta avaliação foi feita para SCF046/27 Tétine Natural

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27/11/2022

France

France

Des tétines qui plaisent parfaitement à bébé !

J'ai beaucoup aimé ce produit car forcément il est compatible avec les biberons Philips que j'utilise pour mon bébé et également parce que mon bébé s'est très bien adapté à cette nouvelle tétine ! Je dirais que le seul point négatif c'est que si nous avons des biberons d'une autre marque que Philips alors les tétines ne sont pas forcément compatibles mais je dirais que c'est le seul point négatif que je vois ! Mais en tout cas elles sont parfaites et se nettoient très facilement. Je les recommande !

Pontos positivos

Parfaite pour bébé

Pontos negativos

Peu compatible avec d'autres marques

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26/11/2022

France

France

Bonne acceptation

Ma fille, plutôt difficile, quant aux biberons, a plutôt bien accepté celui-là. Il est vrai qu'il ressemble à un téton de maman et que ça facilite la transition. Le débit n'est pas trop rapide et est donc bien adapté pour des bébés de cet âge-là. La tétine se lave bien et est de bonne qualité et résistance

Pontos positivos

forme, qualité

Pontos negativos

aucun

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011