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Descontinuado
1 biberão
120 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.
4.6
de 5
51
Críticas
96%
recomendam este produto
MmAarck
25/03/2023
España
Comprador verificado
Mas vida útil
Me gusta mucho mas muchas razones una de ellas es la vida útil de este biberón
Pontos positivos
Mejor calidad
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Sim, recomendo este produto
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noobi
15/08/2022
Sverige
Parte da promoção
Enda som fungerade utav 10 olika märken
Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor
Pontos positivos
Själva nappen är super bra utformad
Pontos negativos
Flaskan är glas vilket håller värmen länge
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
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Pappabjörn
09/08/2022
Sverige
Parte da promoção
Stabil och lyxig nappflaska
Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)
Pontos positivos
Stabil och tålig, skön att hålla i
Pontos negativos
Tung för att mindre barn ska hålla själva
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.