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  • Fácil de combinar com a amamentação
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Descontinuado

Philips AventBiberão em vidro Natural

SCF051/17

4.6
| (51) Críticas | 96% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
O nosso biberão Natural inclui uma tetina ultramacia que se assemelha ao peito. A tetina ampla em forma de peito com design flexível em espiral e as pétalas de conforto permitem um agarrar natural e facilitam a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

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Produtos compatíveis
Aquecedor de biberões rápido renovado

Aquecedor de biberões rápido renovado

SCF355/00R1

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 1 biberão

  • 120 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.6

de 5

51

Críticas

96%

recomendam este produto

2
1

25/03/2023

España

España

Comprador verificado

Mas vida útil

Me gusta mucho mas muchas razones una de ellas es la vida útil de este biberón

Pontos positivos

Mejor calidad

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF051/17 Biberón Natural de cristal

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF051/17 Biberón Natural de cristal

15/08/2022

Sverige

Sverige

Enda som fungerade utav 10 olika märken

Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor

Pontos positivos

Själva nappen är super bra utformad

Pontos negativos

Flaskan är glas vilket håller värmen länge

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

09/08/2022

Sverige

Sverige

Stabil och lyxig nappflaska

Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)

Pontos positivos

Stabil och tålig, skön att hålla i

Pontos negativos

Tung för att mindre barn ska hålla själva

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

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Esta avaliação foi feita para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.