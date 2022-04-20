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Descontinuado
1 biberão
260 ml
Tetina de fluxo lento
1 m+
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.
Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.
4.7
de 5
298
Críticas
96%
recomendam este produto
NessieMG
20/04/2022
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto
O biberão Avent Natural foi o melhor que o meu bebé experimentou e ajudou imenso na transição. Recomendo muito
Pontos positivos
Boa resistência
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF033/17 Biberão Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF033/17 Biberão Natural
Tetinha22
19/01/2022
Portugal
Parte da promoção
Finalmente, um bom biberão!
9/10 é um ótimo produto! Traz 2 tetinhas e um biberão! Comprava novamente para o meu bebé! Acho que não há melhor elogio ao produto!
Pontos positivos
Boa qualidade de produto! O bebé adorou!
Pontos negativos
Nada a registar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF035/17 Biberão Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF035/17 Biberão Natural
SGLO
17/01/2022
Portugal
Parte da promoção
Único biberão que meu bebé aceitou
O meu bebé amamentado não gostava de nenhum biberão até que experimentei este que a Philips avent me enviou para teste , pegou à primeira e agora já não tenho problemas em garantir a alimentação do meu bebé quando me ausento .
Pontos positivos
Tetina semelhante ao peito materno
Pontos negativos
Cor de rosa , preferia transparente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF034/17 Biberão Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF034/17 Biberão Natural
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.