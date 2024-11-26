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Concebida para recém-nascidos
Ortodôntica e sem BPA
2 unidades
0-2m
A nossa chupeta para recém-nascido foi concebida para se adaptar à boca e ao rosto dos mais pequenos. É extremamente pequena e leve, tornando-a na chupeta ideal que satisfaz as necessidades de sucção não nutritiva do bebé, a partir do primeiro dia.
Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, uma média de 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas Philips Avent.
As nossas tetinas ortodônticas em silicone suave foram concebidas para promover um desenvolvimento oral natural, estimulando a sucção não nutritiva do bebé. O seu formato simétrico e estreito junto ao escudo, distribui uniformemente a pressão sobre a mandibula, dentes e gengivas, ajustando-se ao interior do palato único de cada bebé.
4.7
de 5
434
Críticas
98%
recomendam este produto
esquilo21
26/11/2024
Portugal
Parte da promoção
as chupetas são incríveis!
a minha filha até hoje não tinha aceite nenhuma chupeta e adorou este modelo da philips
Pontos positivos
a minha bebé adorou
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Cata1992
19/11/2024
Portugal
Parte da promoção
Desde o nascimento a acalmar os nossos rebentos
Chupeta anatómica que ajuda a acalmar os bebés com uma ótima adaptação desde a nascença. Com as suas linhas delicadas adaptam se perfeitamente as necessidades do recém nascido. Compatível com a amamentação ajuda a acalmar o bebé. Recomendo a 100%
Pontos positivos
Bebe adapta se bem
Pontos negativos
De momento no encontrei nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
18/11/2024
Portugal
Parte da promoção
bom produto
Funcionam bastante bem, e a caixa de transporte reutilizável que funciona também como esterilizador é uma ótimo vantagem para sempre que tiver de esterilizar rapido e eficaz. Parecem bastante confortáveis e o meu bebe gostou muito. Recomendo bastante a quem tiver duvidas para chupeta de um bebê recem nascido
Pontos positivos
a caixinha transportadora que funciona como esterilizador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra start SCF075/04 2 chupetas 0-2m
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas ultra (n=201).
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização