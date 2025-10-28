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  • As chupetas mais macias para a pele sensível do seu bebé
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Philips Avent ultra soft2 chupetas 0-6m

SCF091/05

4.7
| (733) Críticas | 99% recomendam este produto
As chupetas mais macias para a pele sensível do seu bebé
Cuide da pele sensível com a chupeta Ultra Soft Philips Avent. O nosso escudo flexível e incrivelmente macio* acompanha as curvas das bochechas do bebé, deixando menos marcas e causando menos irritação da pele.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Para menos marcas e menos irritação da pele

As chupetas mais macias para a pele sensível do seu bebé

  • Escudo flexível

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

  • 0-6M

Escudo macio e flexível

Escudo macio e flexível

A pele dos bebés precisa de um cuidado extra. O escudo da nossa chupeta é flexível e segue as curvas naturais do rosto do seu bebé, para uma adaptação confortável. O seu bebé terá menos marcas e irritação na pele.

98% de aceitação da tetina*

98% de aceitação da tetina*

Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, uma média de 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas Ultra Soft e Ultra Air Philips Avent.

Escudo arredondado

Escudo arredondado

O nosso escudo suave arredondado minimiza a pressão na pele e bochechas do bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

733

Críticas

99%

recomendam este produto

28/10/2025

Portugal

Portugal

O meu bebé adorou

O meu filho só usa as chupetas da marca Philips. São as únicas que pega. Sem dúvida as melhores.

Pontos positivos

Grande aceitação dos bebés

Pontos negativos

Não encontrei desvantagens

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

23/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente produto

O meu filho não queria pegar em nenhuma as das chupetas e consegui que pegasse nestas

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

19/10/2025

Portugal

Portugal

Chupeta extraordinária

Malmrecebi a chupeta fiquei completamente fascinada pela sauvidade desta, muito suave ao toque, mesmono meu bebé mal a sentiu na mão começou a sorrir, vi mesmo nele que gostou da sensação. Apeaar de ele usar chupeta de outra marca, não hesitou em colocar na boca, ao que me deixou incrédula pois por norma não costuma aceitar nada de novo, adorou e partir daquelale dia passou a ser a sua chupeta. Portanto fez comnque tivesse de comprar mais para suplentes durante a noite. Muito obrigado philips realmente surpreender-me pela positiva, pois não conhecia e arrependo de não ter usado desdo o início, pois o material com que é feita é formidável.

Pontos positivos

Tetina e textura incrível, super macia

Pontos negativos

Não encontrei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF093/05 ultra soft

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Os testes de consumidores americanos, realizados em 2016-2017, apresentam uma média de 98% de aceitação da tetina texturizada Philips Avent, utilizada nas nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.