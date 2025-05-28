Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Philips Avent Soothie SCF099/20 Soothie
Descontinuado
Assistência
SCF099/20
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Manual do utilizador
Todas (10)
Li nas notícias sobre chupetas e BPA. Como confirmam que as chupetas Philips Avent não contêm BPA?
É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
As orientações etárias da Philips Avent são importantes?
Quais são as diferenças entre as chupetas Philips Avent?
Durante quanto tempo posso utilizar uma chupeta Philips Avent?