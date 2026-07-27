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Descontinuado
SCF120/01
0-3m
Para retirar a chupeta Philips Avent facilmente a qualquer altura
As tetinas achatadas Philips Avent, em forma de gota e simétricas, respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao contrário na boca do bebé.
A tetina em silicone Philips Avent é inodora e não tem sabor, portanto é mais facilmente aceite pelo bebé. O silicone é macio, transparente, fácil de limpar e não fica pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e não fica deformada nem descolorada com o passar do tempo.
Críticas
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.