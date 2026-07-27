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Descontinuado

Philips AventChupetas Translúcidas

SCF120/01

Ortodônticas
As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Avent respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas do bebé. Todas as chupetas da Avent são feitas de silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Elegante design, aspecto cristalino.

Ortodônticas

  • 0-3m

Argola de segurança

Argola de segurança

Para retirar a chupeta Philips Avent facilmente a qualquer altura

Tetina simétrica colapsável

Tetina simétrica colapsável

As tetinas achatadas Philips Avent, em forma de gota e simétricas, respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao contrário na boca do bebé.

Tetinas seguras de silicone

Tetinas seguras de silicone

A tetina em silicone Philips Avent é inodora e não tem sabor, portanto é mais facilmente aceite pelo bebé. O silicone é macio, transparente, fácil de limpar e não fica pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e não fica deformada nem descolorada com o passar do tempo.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 