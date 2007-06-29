Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SCF124/01
Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé
Ajude o seu bebé a acalmar com a chupeta Philips Avent Classic. Disponível em diversas cores, a nossa tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.
Para um conforto essencial
0-6m
Ortodônticas e sem BPA
Embalagem de 2
Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*
Críticas
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
A marca n.º1 mundial em chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
Fabricante do ano 2014
Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012