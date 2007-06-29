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  • Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé
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Descontinuado

Philips AventChupeta Classic

SCF124/01

Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé

Ajude o seu bebé a acalmar com a chupeta Philips Avent Classic. Disponível em diversas cores, a nossa tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.

Ver todos os benefícios
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Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Design elegante e cristalino

Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé

  • Para um conforto essencial

  • 0-6m

  • Ortodônticas e sem BPA

  • Embalagem de 2

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. A marca n.º1 mundial em chupetas

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  3. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  4. Fabricante do ano 2014

  5. Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012