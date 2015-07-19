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Descontinuado
Perfeitas para o seu recém-nascido
0-2m
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
O escudo da mini-chupeta é extremamente pequeno e leve para bebés pequenos até aos 2 meses de idade.
Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
4.4
de 5
14
Críticas
86%
recomendam este produto
Oia31
19/07/2015
España
Fantástico
Es un chupete pequeño y va muy bien en las primeras semanas. Creo que para prematuros tiene que ir muy bien.
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Esta avaliação foi feita para SCF151/01 Chupete Mini
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kinokomam
24/04/2017
France
La sucette parfaite
Je suis ultra fan de ces sucettes, mon fils est né 1 mois en avance et ces sucettes sont parfaites car très légères et petites, ne gène pas les narines pour respirer et en plus elles sont très jolies un peu transparentes. J'ai les bleues et j'adore dommage qu'il n'y ai pas les mêmes pour 6 mois et plus. Le seul défaut c'est les couleurs : bleu pour les garçons (par contre la bleue turquoise est très belle) et rose pour les filles, comme c'est un lot j'aurais aimé avoir le jaune pour mon fils par exemple.
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Esta avaliação foi feita para SCF151/02 Sucette nouveau-né
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Marynette41
04/02/2016
France
Reçu exactement les deux tétines en images
Ravie d'avoir la tétine bateau et voiture car c'est pour mon fils.
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Esta avaliação foi feita para SCF151/01 Sucette nouveau-né
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Fabricante do ano 2014
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A marca n.º1 mundial em chupetas
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012