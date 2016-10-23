Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SCF167/01
Tamanho correcto, máximo conforto
Esta almofada massajadora suave tem uma abertura mais ampla, concebida especialmente para mães com mamilos maiores. Pode ser utilizada com a gama de bombas tira leite de conforto da Philips Avent. Vejas as imagens abaixo para a ajudar a decidir se necessita de uma almofada maior para a bomba tira leite.
Compatív. c/ bombas tira leite conforto
Pode determinar se necessita de uma almofada grande para a bomba tira leite verificando se o seu mamilo se adapta confortavelmente à abertura de almofada. Se o seu mamilo tocar nas paredes da abertura da almofada, deve escolher a almofada grande para a bomba tira leite de forma a assegurar uma experiência de extracção mais confortável.
Se o mamilo se adaptar confortavelmente na abertura de almofada, está a utilizar a almofada massajadora do tamanho correcto.
Se o seu mamilo tocar na parede da abertura de almofada, deve escolher a almofada grande da bomba tira leite com a abertura mais ampla de forma a assegurar uma experiência de extracção mais confortável.
2.6
de 5
5
Críticas
Laure
23/10/2016
Suisse
Produit qui fait toute la difference!
J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF167/01 Coussin masseur à embout large
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF167/01 Coussin masseur à embout large
PumpMama
03/09/2013
Deutschland
Passt perfekt
Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF167/01 Großes Massagekissen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF167/01 Großes Massagekissen
Mamatwin
09/01/2017
Nederland
Scherpe rand
De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.
Esta avaliação foi feita para SCF167/01 Groot massagekussen
Esta avaliação foi feita para SCF167/01 Groot massagekussen
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.