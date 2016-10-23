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Descontinuado

Philips AventAlmofada massajadora grande

SCF167/01

2.6

| (5) Críticas

Tamanho correcto, máximo conforto

Esta almofada massajadora suave tem uma abertura mais ampla, concebida especialmente para mães com mamilos maiores. Pode ser utilizada com a gama de bombas tira leite de conforto da Philips Avent. Vejas as imagens abaixo para a ajudar a decidir se necessita de uma almofada maior para a bomba tira leite.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Bomba tira leite com abertura mais ampla

Tamanho correcto, máximo conforto

  • Compatív. c/ bombas tira leite conforto

Abertura mais ampla para adaptação confortável

Abertura mais ampla para adaptação confortável

Pode determinar se necessita de uma almofada grande para a bomba tira leite verificando se o seu mamilo se adapta confortavelmente à abertura de almofada. Se o seu mamilo tocar nas paredes da abertura da almofada, deve escolher a almofada grande para a bomba tira leite de forma a assegurar uma experiência de extracção mais confortável.

Tamanho correcto: o mamilo adapta-se confortavelmente na abertura de almofada

Tamanho correcto: o mamilo adapta-se confortavelmente na abertura de almofada

Se o mamilo se adaptar confortavelmente na abertura de almofada, está a utilizar a almofada massajadora do tamanho correcto.

Escolha o tamanho grande: o mamilo toca nas paredes da abertura

Escolha o tamanho grande: o mamilo toca nas paredes da abertura

Se o seu mamilo tocar na parede da abertura de almofada, deve escolher a almofada grande da bomba tira leite com a abertura mais ampla de forma a assegurar uma experiência de extracção mais confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.6

de 5

5

Críticas

4
3
2

23/10/2016

Suisse

Suisse

Produit qui fait toute la difference!

J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.

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Esta avaliação foi feita para SCF167/01 Coussin masseur à embout large

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03/09/2013

Deutschland

Deutschland

Passt perfekt

Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!

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Esta avaliação foi feita para SCF167/01 Großes Massagekissen

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09/01/2017

Nederland

Nederland

Scherpe rand

De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.

Esta avaliação foi feita para SCF167/01 Groot massagekussen

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 