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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Para um conforto essencial
6-18m
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*
A nossa pega de segurança permite-lhe remover facilmente a chupeta do seu bebé a qualquer momento. Até as mãos mais pequeninas a conseguem agarrar!
4.8
de 5
168
Críticas
97%
recomendam este produto
RSRT
04/12/2020
Portugal
Comprador verificado
Satisfaz as necessidades do meu rapazinho.
As unicas do mercado que o meu bebé aceitou. Excelente qualidade !
Pontos positivos
Segurança
Pontos negativos
Venda não ser possivel em separado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF169/47 Chupeta Classic
Sim, recomendo este produto
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Adolfo36
19/02/2020
España
Parte da promoção
Genial
Después de varios meses probando este producto no tengo nada malo que decir, al contrario, a mi bebé le encanta y son de sus preferidos. Fácil para limpiarlo y estéticamente muy bonitos.
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Nada
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Esta avaliação foi feita para SCF169/47 Chupete Classic
Sim, recomendo este produto
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FlorLatina
26/11/2019
España
Parte da promoção
Chupetes Maravilla
Excelente producto, es muy anatómico, ligero y fácil de lavar. Recomiendo a toda la comunidad Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF169/47 Chupete Classic
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
A marca n.º1 mundial em chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
Fabricante do ano 2014