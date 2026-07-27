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  • Brilha no escuro, sem BPA
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Descontinuado

Philips AventChupetas Nocturnas

SCF176/20

Brilha no escuro, sem BPA
As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Philips Avent respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas do seu bebé. Todas as chupetas da Philips Avent são feitas em silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Chupeta com argola exclusiva que brilha no escuro.

Brilha no escuro, sem BPA

  • 0-3m

  • Sem BPA

Tetina simétrica colapsável

Tetina simétrica colapsável

As tetinas achatadas Philips Avent, em forma de gota e simétricas, respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao contrário na boca do bebé.

Tetinas seguras de silicone

Tetinas seguras de silicone

A tetina em silicone Philips Avent é inodora e não tem sabor, portanto é mais facilmente aceite pelo bebé. O silicone é macio, transparente, fácil de limpar e não fica pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e não fica deformada nem descolorada com o passar do tempo.

Cápsula protectora de encaixe

Cápsula protectora de encaixe

Para manter as tetinas esterilizadas

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Não prenda a chupeta à volta do pescoço da criança, pois isto representa um perigo de estrangulamento.

  2. 9 em cada 10 bebés aceitam a chupeta Philips Avent (testado online com 100 mães, Reino Unido, 2012)