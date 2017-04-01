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  • Acalme o bebé de forma prática na hora de dormir
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Descontinuado

Philips AventChupeta nocturna

SCF176/22

2.6
| (27) Críticas
Acalme o bebé de forma prática na hora de dormir
Conforte o seu bebé na hora de dormir com a chupeta Philips Avent Classic Night Time: a nossa argola que brilha no escuro permite encontrar a chupeta facilmente à noite. Enquanto dorme, a tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Argola única que brilha no escuro

Acalme o bebé de forma prática na hora de dormir

  • Com argola que brilha no escuro

  • 6-18m

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

Durante a noite, encontre mais facilmente a argola que brilha no escuro

Durante a noite, encontre mais facilmente a argola que brilha no escuro

Sabemos que voltar a adormecer o seu bebé é importante. A nossa argola exclusiva que brilha no escuro ajuda a encontrar esta chupeta sem ter de acender a luz.*

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.6

de 5

27

Críticas

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

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Esta avaliação foi feita para SCF176/24 Chupete nocturno

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11/12/2013

España

España

El mejor

Me costó mucho que mi hija quisiera chupete, intente con varias marcas y formas y no habia manera hasta que probe con los de esta marca y por fin!!! Mi pequeñaja me empezo a dar un poco de descanso por la noche, lo aceptó a la primera y, cuando durmiendo se le cae y se despierta no me hace falta encender la luz y andar buscandolo por la cuna, se ve perfectamente en la oscuridad.

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Esta avaliação foi feita para SCF176/22 Chupete nocturno

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13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

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Esta avaliação foi feita para SCF176/24 Succhietto Night Time

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Antes de utilizar, exponha à luz a argola que brilha no escuro.

  2. A marca n.º1 mundial em chupetas

  3. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  4. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  5. Fabricante do ano 2014