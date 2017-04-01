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Descontinuado
SCF176/24
Com argola que brilha no escuro
6-18m
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
Sabemos que voltar a adormecer o seu bebé é importante. A nossa argola exclusiva que brilha no escuro ajuda a encontrar esta chupeta sem ter de acender a luz.*
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*
2.6
de 5
27
Críticas
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
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Esta avaliação foi feita para SCF176/24 Chupete nocturno
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LauraPaan
11/12/2013
España
El mejor
Me costó mucho que mi hija quisiera chupete, intente con varias marcas y formas y no habia manera hasta que probe con los de esta marca y por fin!!! Mi pequeñaja me empezo a dar un poco de descanso por la noche, lo aceptó a la primera y, cuando durmiendo se le cae y se despierta no me hace falta encender la luz y andar buscandolo por la cuna, se ve perfectamente en la oscuridad.
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Esta avaliação foi feita para SCF176/22 Chupete nocturno
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Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
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Esta avaliação foi feita para SCF176/24 Succhietto Night Time
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Antes de utilizar, exponha à luz a argola que brilha no escuro.
A marca n.º1 mundial em chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
Fabricante do ano 2014