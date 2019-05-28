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  • Acalme o bebé de forma prática na hora de dormir
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Descontinuado

Philips AventChupeta nocturna

SCF176/28

3.4
| (30) Críticas
Acalme o bebé de forma prática na hora de dormir
Conforte o seu bebé na hora de dormir com a chupeta Philips Avent Classic Night Time: a nossa argola que brilha no escuro permite encontrar a chupeta facilmente à noite. Enquanto dorme, a tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Argola única que brilha no escuro

Acalme o bebé de forma prática na hora de dormir

  • Com argola que brilha no escuro

  • 0-6m

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

Durante a noite, encontre mais facilmente a argola que brilha no escuro

Durante a noite, encontre mais facilmente a argola que brilha no escuro

Sabemos que voltar a adormecer o seu bebé é importante. A nossa argola exclusiva que brilha no escuro ajuda a encontrar esta chupeta sem ter de acender a luz.*

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

30

Críticas

28/05/2019

Portugal

Portugal

Este produto é excelente quando a bebé perde a chupeta no escuro.

O conforto do costume mas visível de noite. Aconselho este produto assim como todos os que conheço da Philips Avent

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF176/18 Chupeta nocturna

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF176/18 Chupeta nocturna

26/04/2016

España

España

Perfectos

Se ven bien en la oscuridad. Tamaño perfecto y de un buen material Mi niña ha cambiado de otra marca a los chupetes de avent y enseguida los acepto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF176/18 Chupete nocturno

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04/12/2013

España

España

genial

elige estos chupetes para mi peque cuando nació,todo un acierto,por una parte no tuve ningun problema para compaginarlo con la lactancia materna y por otra parte resultaba genial que se iluminara y pudiera encontrarlo cuando se le caía sin tener que dar la luz

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Antes de utilizar, exponha à luz a argola que brilha no escuro.

  2. Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012

  3. A marca n.º1 mundial em chupetas

  4. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  5. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  6. Fabricante do ano 2014