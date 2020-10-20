Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Philips Avent Chupetas Freeflow
Descontinuado
Assistência
SCF178/23
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Manual do proprietário
Todas (8)
É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
Por que razão as chupetas e tetinas Avent são fabricadas em silicone em vez de látex?
As orientações etárias da Philips Avent são importantes?
Durante quanto tempo posso utilizar uma chupeta Philips Avent?
Como retiro água de uma chupeta Philips Avent?