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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
0-6m
Ortodônticas e sem BPA
Fluxo de ar adicional na pele do bebé
Embalagem de 2
A pele precisa de respirar, especialmente a do seu bebé. O nosso escudo tem 6 entradas de ar para um fluxo de ar adicional, concebida para reduzir a irritação da pele.
Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
4.6
de 5
17
Críticas
100%
recomendam este produto
Luckystar77
09/11/2016
España
Ideal
A la peke le encantan estos chupetes.Y a mi también porque con su capuchón de plástico ,que impide que entren gérmenes ,lo hace 100% higiénico.Tienen un fantástico sistema de ventilación que hace que no se ahogue.Y como otros productos Avent su tetina tiene forma de pezón.Me gusta el hecho de que sea de silicona y su forma y tamaño són perfectos.Por último es muy fácil de limpiar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF180/27 Chupetes ventilados
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF180/27 Chupetes ventilados
Grandparent1
19/04/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent product
[Employee of philipsglobal] My daughter in law loves these products not only for the natural development of her daughter growth on teeth and gums, she likes the transparent plates and they don't look too big for baby's mouth, she also loves the designs. Both Mother and baby are happy.
Esta avaliação foi feita para SCF180/24 Freeflow soothers
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Ruby
19/04/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent product
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