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  • Ortodôntica, sem BPA
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Descontinuado

Philips AventChupeta Classic

SCF182/24

4.8
| (168) Críticas | 97% recomendam este produto
Ortodôntica, sem BPA
As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Philips Avent respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas do seu bebé. Todas as chupetas da Philips Avent são feitas em silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.
Ver todos os benefícios

Chupeta para máximo conforto. Gama divertida

Ortodôntica, sem BPA

  • 6-18m

  • Ortodônticas e sem BPA

  • Embalagem de 2

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*

Pega de segurança para remoção fácil

Pega de segurança para remoção fácil

A nossa pega de segurança permite-lhe remover facilmente a chupeta do seu bebé a qualquer momento. Até as mãos mais pequeninas a conseguem agarrar!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

168

Críticas

97%

recomendam este produto

04/12/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Satisfaz as necessidades do meu rapazinho.

As unicas do mercado que o meu bebé aceitou. Excelente qualidade !

Pontos positivos

Segurança

Pontos negativos

Venda não ser possivel em separado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF169/47 Chupeta Classic

Sim, recomendo este produto

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19/02/2020

España

España

Genial

Después de varios meses probando este producto no tengo nada malo que decir, al contrario, a mi bebé le encanta y son de sus preferidos. Fácil para limpiarlo y estéticamente muy bonitos.

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

Nada

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26/11/2019

España

España

Chupetes Maravilla

Excelente producto, es muy anatómico, ligero y fácil de lavar. Recomiendo a toda la comunidad Philips.

Sim, recomendo este produto

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