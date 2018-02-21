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Descontinuado

Philips AventChupetas Freeflow

SCF186/25

4.4
| (37) Críticas | 88% recomendam este produto
Auxilia no desenvolvimento do seu filho
A chupeta 18m+ da Philips Avent é adequada para o desenvolvimento e para a mudança nas necessidades de conforto da criança. A tetina resistente a dentadas respeita os dentes e gengivas em crescimento, mantendo o conforto. Disponível numa variedade de cores e designs atractivos.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Tetina resistente a dentadas

Auxilia no desenvolvimento do seu filho

  • Com tetina resistente a dentadas

  • 18m+

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

Tetina resistente a dentadas para a sua criança

Tetina resistente a dentadas para a sua criança

A tetina resistente a dentadas desta chupeta foi desenvolvida especialmente para bebés mais crescidos.*

As entradas de ar adicionais deixam a pele do seu bebé respirar

As entradas de ar adicionais deixam a pele do seu bebé respirar

A pele precisa de respirar, especialmente a do seu bebé. O nosso escudo tem 6 entradas de ar para um fluxo de ar adicional, concebida para reduzir a irritação da pele.

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

37

Críticas

88%

recomendam este produto

3

21/02/2018

España

España

Muy confortable

A mi niña le gusta mucho esto chupete. Muy guay y además confortable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF186/24 Chupetes ventilados

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF186/24 Chupetes ventilados

19/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

fun design

still use for my daughter at night and we both really like the designs.

Esta avaliação foi feita para SCF186/23 Freeflow soothers

Esta avaliação foi feita para SCF186/23 Freeflow soothers

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Daughter still likes for sleeping

My daughrter still finds these very comfortable and helps her sleep

Esta avaliação foi feita para SCF186/23 Freeflow soothers

Esta avaliação foi feita para SCF186/23 Freeflow soothers

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. A marca n.º1 mundial em chupetas

  2. esta chupeta não deve ser utilizada como um mordedor. Resistente a dentadas ocasionais.

  3. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  4. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  5. Fabricante do ano 2014