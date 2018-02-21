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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Com tetina resistente a dentadas
18m+
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
A tetina resistente a dentadas desta chupeta foi desenvolvida especialmente para bebés mais crescidos.*
A pele precisa de respirar, especialmente a do seu bebé. O nosso escudo tem 6 entradas de ar para um fluxo de ar adicional, concebida para reduzir a irritação da pele.
Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*
4.4
de 5
37
Críticas
88%
recomendam este produto
LeJoseph
21/02/2018
España
Muy confortable
A mi niña le gusta mucho esto chupete. Muy guay y además confortable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF186/24 Chupetes ventilados
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF186/24 Chupetes ventilados
mumoftwo
19/12/2016
United Kingdom
fun design
still use for my daughter at night and we both really like the designs.
Esta avaliação foi feita para SCF186/23 Freeflow soothers
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Dadweaningtoddler
16/12/2016
United Kingdom
Daughter still likes for sleeping
My daughrter still finds these very comfortable and helps her sleep
Esta avaliação foi feita para SCF186/23 Freeflow soothers
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
A marca n.º1 mundial em chupetas
esta chupeta não deve ser utilizada como um mordedor. Resistente a dentadas ocasionais.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
Fabricante do ano 2014