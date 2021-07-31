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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Design em silicone de uma só peça
0-3m
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
Utilizadas por profissionais de saúde para acalmar os recém-nascidos, as Soothies são distribuídas em hospitais dos EUA.*
A Soothie Shapes é ligeiramente diferente das nossas outras chupetas. O seu formato único permite-lhe colocar o dedo na tetina, para que possa criar laços com o seu bebé ao ajudá-lo a utilizar a chupeta.
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
4.1
de 5
49
Críticas
84%
recomendam este produto
Marty9876
31/07/2021
España
¡Me encanta!
Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.
Pontos positivos
Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.
Pontos negativos
Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.
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Esta avaliação foi feita para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
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Gabygaïlry
21/08/2020
France
Excellent
Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !
Pontos positivos
Adapter totalement a la bouche des bebe
Pontos negativos
Difficile de trouver un attache pour les attacher
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Esta avaliação foi feita para SCF194/01 Suce Soothie Shapes
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Rachou59
06/12/2019
France
Très satisfaite
Ma fille a 5 mois aujourd'hui et a cette tutu depuis ses 3 semaines. Elle m'a permis de continuer mon allaitement sans servir de tutu. Elle l'adore et arrive à la porter à sa bouche depuis ses 4 mois. Elle la perd facilement en s'endormant mais ne la Réclame plus ensuite. Elle est certes grosse mais la forme et la. Taille permettent au bébé de respirer sans avoir des marques d'irritation autour de la Bouche
Pontos positivos
Forme, hygiène
Pontos negativos
Attache tétine difficilement adaptable
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Esta avaliação foi feita para SCF194/02 Suce Soothie Shapes
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
A tetina desta chupeta tem o mesmo formato e é fabricada com o mesmo material que o modelo americano, mas o escudo tem um formato diferente.
A marca n.º1 mundial em chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento