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Descontinuado

Philips AventChupeta Soothie Shapes

SCF194/01

4.1
| (49) Críticas | 84% recomendam este produto
Promove uma utilização natural e a criação de laços com o bebé
A chupeta Philips Avent Soothie Shapes proporciona uma forma adicional de criar laços com o seu bebé, uma vez que o design exclusivo de uma só peça permite-lhe oferecer o conforto do seu dedo. Fabricada com silicone de grau médico, a Soothie Shapes é fácil de limpar.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Silicone flexível de grau médico

Promove uma utilização natural e a criação de laços com o bebé

  • Design em silicone de uma só peça

  • 0-3m

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

Distribuída em hospitais nos EUA

Distribuída em hospitais nos EUA

Utilizadas por profissionais de saúde para acalmar os recém-nascidos, as Soothies são distribuídas em hospitais dos EUA.*

O design único fomenta a criação de laços

O design único fomenta a criação de laços

A Soothie Shapes é ligeiramente diferente das nossas outras chupetas. O seu formato único permite-lhe colocar o dedo na tetina, para que possa criar laços com o seu bebé ao ajudá-lo a utilizar a chupeta.

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

49

Críticas

84%

recomendam este produto

31/07/2021

España

España

¡Me encanta!

Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.

Pontos positivos

Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.

Pontos negativos

Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

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Esta avaliação foi feita para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

21/08/2020

France

France

Excellent

Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !

Pontos positivos

Adapter totalement a la bouche des bebe

Pontos negativos

Difficile de trouver un attache pour les attacher

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Esta avaliação foi feita para SCF194/01 Suce Soothie Shapes

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Esta avaliação foi feita para SCF194/01 Suce Soothie Shapes

06/12/2019

France

France

Très satisfaite

Ma fille a 5 mois aujourd'hui et a cette tutu depuis ses 3 semaines. Elle m'a permis de continuer mon allaitement sans servir de tutu. Elle l'adore et arrive à la porter à sa bouche depuis ses 4 mois. Elle la perd facilement en s'endormant mais ne la Réclame plus ensuite. Elle est certes grosse mais la forme et la. Taille permettent au bébé de respirer sans avoir des marques d'irritation autour de la Bouche

Pontos positivos

Forme, hygiène

Pontos negativos

Attache tétine difficilement adaptable

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. A tetina desta chupeta tem o mesmo formato e é fabricada com o mesmo material que o modelo americano, mas o escudo tem um formato diferente.

  2. A marca n.º1 mundial em chupetas

  3. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  4. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento