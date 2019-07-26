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Philips AventChupeta Soothie Shapes

SCF194/04

4.1
| (21) Críticas | 85% recomendam este produto
Promove uma utilização natural e a criação de laços com o bebé
A chupeta Philips Avent Soothie Shapes proporciona uma forma adicional de criar laços com o seu bebé, uma vez que o design exclusivo de uma só peça permite-lhe oferecer o conforto do seu dedo. Fabricada com silicone de grau médico, a Soothie Shapes é fácil de limpar.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Silicone flexível de grau médico

Promove uma utilização natural e a criação de laços com o bebé

  • Design em silicone de uma só peça

  • 3-18m

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

Distribuída em hospitais nos EUA

Distribuída em hospitais nos EUA

Utilizadas por profissionais de saúde para acalmar os recém-nascidos, as Soothies são distribuídas em hospitais dos EUA.*

O design único fomenta a criação de laços

O design único fomenta a criação de laços

A Soothie Shapes é ligeiramente diferente das nossas outras chupetas. O seu formato único permite-lhe colocar o dedo na tetina, para que possa criar laços com o seu bebé ao ajudá-lo a utilizar a chupeta.

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

21

Críticas

85%

recomendam este produto

26/07/2019

Italia

Italia

Ottimo prodotto!

È un ottimo prodotto. Mia figlia vuole solo questo ciuccio. Ha la forma simile al seno.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF194/05 Succhietto Soothie

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF194/05 Succhietto Soothie

23/02/2018

Italia

Italia

Finalmente il ciuccio che fa per noi

È stata la nostra salvezza, l'unico ciuccio che ha accettato senza interferire con l'allattamento.si compra comodamente su Amazon. unica pecca non ha possibilità di attaccare catenella portaciuccio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF194/04 Succhietto Soothie

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF194/04 Succhietto Soothie

25/08/2017

Italia

Italia

Abbastanza soddisfatta

Ho comprato questo ciuccio come ultima spiaggia, a mio figlio non piace nessun ciuccio, provato oggi per la prima volta e sembra che gli piaccia abbastanza... Unica pecca: nel sito c'e la descrizione 3-18 mesi nella confezione che mi è arrivata ci sino due misure la 0/6 e 6/18 io ho la spunta su 0/6... Bah descrizione poco chiara e non conforme

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF194/04 Succhietto Soothie

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Esta avaliação foi feita para SCF194/04 Succhietto Soothie

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  2. A marca n.º1 mundial em chupetas

  3. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  4. A tetina desta chupeta tem o mesmo formato e é fabricada com o mesmo material que o modelo americano, mas o escudo tem um formato diferente.