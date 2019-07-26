Promove uma utilização natural e a criação de laços com o bebé

A chupeta Philips Avent Soothie Shapes proporciona uma forma adicional de criar laços com o seu bebé, uma vez que o design exclusivo de uma só peça permite-lhe oferecer o conforto do seu dedo. Fabricada com silicone de grau médico, a Soothie Shapes é fácil de limpar.