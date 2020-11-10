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  • Ortodôntica para o máximo conforto
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Descontinuado

Philips AventChupeta Classic

SCF196/18

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Ortodôntica para o máximo conforto
As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Philips Avent respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas do seu bebé. Todas as chupetas da Philips Avent são feitas em silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.
Ver todos os benefícios

Chupeta com designs coloridos e brilhantes

Ortodôntica para o máximo conforto

  • 0-6m

  • Ortodônticas e sem BPA

  • Embalagem de 2

Argola de segurança

Argola de segurança

Para retirar a chupeta Philips Avent facilmente a qualquer altura

Tetina simétrica colapsável

Tetina simétrica colapsável

As tetinas achatadas Philips Avent, em forma de gota e simétricas, respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao contrário na boca do bebé.

Tetinas seguras de silicone

Tetinas seguras de silicone

A tetina em silicone Philips Avent é inodora e não tem sabor, portanto é mais facilmente aceite pelo bebé. O silicone é macio, transparente, fácil de limpar e não fica pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e não fica deformada nem descolorada com o passar do tempo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

10/11/2020

España

España

IDEAL PARA TU BEBE

Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF196/18 Chupete Classic

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Esta avaliação foi feita para SCF196/18 Chupete Classic

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Einwandrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

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Esta avaliação foi feita para SCF196/01 Modische Schnuller

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Esta avaliação foi feita para SCF196/01 Modische Schnuller

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Avisos legais

  1. Não prenda a chupeta à volta do pescoço da criança, pois isto representa um perigo de estrangulamento.