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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
0-6m
Ortodônticas e sem BPA
Embalagem de 2
Para retirar a chupeta Philips Avent facilmente a qualquer altura
As tetinas achatadas Philips Avent, em forma de gota e simétricas, respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao contrário na boca do bebé.
A tetina em silicone Philips Avent é inodora e não tem sabor, portanto é mais facilmente aceite pelo bebé. O silicone é macio, transparente, fácil de limpar e não fica pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e não fica deformada nem descolorada com o passar do tempo.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Ferman 1428
10/11/2020
España
IDEAL PARA TU BEBE
Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF196/18 Chupete Classic
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF196/18 Chupete Classic
Glock
01/10/2015
Deutschland
Comprador verificado
Einwandrei
Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF196/01 Modische Schnuller
Sim, recomendo este produto
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Não prenda a chupeta à volta do pescoço da criança, pois isto representa um perigo de estrangulamento.