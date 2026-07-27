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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SCF197/01
6-18m
Ortodônticas e sem BPA
Embalagem de 2
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*
A nossa pega de segurança permite-lhe remover facilmente a chupeta do seu bebé a qualquer momento. Até as mãos mais pequeninas a conseguem agarrar!
Críticas