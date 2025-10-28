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Descontinuado

Philips AventSCF212/21 ultra soft pacifier

SCF212/21

4.7
| (733) Críticas | 99% recomendam este produto
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Escudo flexível e suave para menos marcas e irritação na pele

Escudo flexível e suave para menos marcas e irritação na pele

A pele delicada precisa de cuidado extra. A nossa tecnologia de escudo permite que esta chupeta siga as curvas naturais do rosto do seu bebé para uma adaptação confortável. O seu bebé terá menos marcas e irritação na pele.

Escudo arredondado para conforto extra todos os dias

Escudo arredondado para conforto extra todos os dias

O nosso escudo arredondado minimiza a pressão para um acalmar confortável, que é suave nas bochechas do seu bebé.

Adorada por bebés em todo o mundo*

Adorada por bebés em todo o mundo*

Quando perguntámos às mães como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, em média, 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas ultra soft e ultra air Philips Avent.

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Críticas

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4.7

de 5

733

Críticas

99%

recomendam este produto

28/10/2025

Portugal

Portugal

O meu bebé adorou

O meu filho só usa as chupetas da marca Philips. São as únicas que pega. Sem dúvida as melhores.

Pontos positivos

Grande aceitação dos bebés

Pontos negativos

Não encontrei desvantagens

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

23/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente produto

O meu filho não queria pegar em nenhuma as das chupetas e consegui que pegasse nestas

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF091/41 ultra soft

19/10/2025

Portugal

Portugal

Chupeta extraordinária

Malmrecebi a chupeta fiquei completamente fascinada pela sauvidade desta, muito suave ao toque, mesmono meu bebé mal a sentiu na mão começou a sorrir, vi mesmo nele que gostou da sensação. Apeaar de ele usar chupeta de outra marca, não hesitou em colocar na boca, ao que me deixou incrédula pois por norma não costuma aceitar nada de novo, adorou e partir daquelale dia passou a ser a sua chupeta. Portanto fez comnque tivesse de comprar mais para suplentes durante a noite. Muito obrigado philips realmente surpreender-me pela positiva, pois não conhecia e arrependo de não ter usado desdo o início, pois o material com que é feita é formidável.

Pontos positivos

Tetina e textura incrível, super macia

Pontos negativos

Não encontrei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF093/05 ultra soft

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