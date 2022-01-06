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  • Facilita a transição do bebé para um copo
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Descontinuado

Philips AventCopo de aprendizagem Natural

SCF262/06

4.5
| (73) Críticas | 94% recomendam este produto
Facilita a transição do bebé para um copo
O novo copo de aprendizagem Natural ajuda o seu bebé na transição simples do biberão para o primeiro copo. Com pegas suaves ao toque, o seu bebé poderá segurar o copo de forma autónoma, enquanto bebe pela tetina a que está habituado.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Facilita a transição do bebé para um copo

  • Natural

  • 150 ml

  • Tetina de fluxo médio

  • 4m+

Pegas de aprendizagem suaves para mãos pequenas

Pegas de aprendizagem suaves para mãos pequenas

As pegas de aprendizagem ajudam a sua criança a segurar no copo e a beber autonomamente. As pegas são moldadas para as mãos pequenas as agarrarem facilmente e são revestidas a borracha para serem antideslizantes.

Válvula anticólicas desenvolvida para reduzir as cólicas e o desconforto

Válvula anticólicas desenvolvida para reduzir as cólicas e o desconforto

Válvula anticólicas desenvolvida para evitar o ar na barriga do seu bebé, de forma a reduzir as cólicas e o desconforto.

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

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Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

73

Críticas

94%

recomendam este produto

1

06/01/2022

Portugal

Portugal

O produto cumpre na perfeição o propósito

Estou super satisfeita com este copo, tanto que até já fui comprar um segundo igual. O meu filho adora e adaptou se super bem, com 5 meses já pega nas abas do copo e adaptou se muito bem à tetina.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF262/06 Copo de aprendizagem Natural

Sim, recomendo este produto

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01/01/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto

A minha filha adorou o biberão!! Bebe muito melhor a água desde que o tem!

Pontos positivos

Tem pegas para o bebe agarrar fácilmente

Pontos negativos

Não tem

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28/12/2021

Portugal

Portugal

Aprovado por mãe e bebé

Pegas adequadas a mãos pequeninas, débito da tetina correto e boas dimensões gerais

Pontos positivos

Pegas, tetina, dimensão

Pontos negativos

Nenhuma

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Avisos legais

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro, agitação, gases e bolçar.