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Descontinuado
Natural
150 ml
Tetina de fluxo médio
4m+
As pegas de aprendizagem ajudam a sua criança a segurar no copo e a beber autonomamente. As pegas são moldadas para as mãos pequenas as agarrarem facilmente e são revestidas a borracha para serem antideslizantes.
Válvula anticólicas desenvolvida para evitar o ar na barriga do seu bebé, de forma a reduzir as cólicas e o desconforto.
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4.5
de 5
73
Críticas
94%
recomendam este produto
06/01/2022
Portugal
Parte da promoção
O produto cumpre na perfeição o propósito
Estou super satisfeita com este copo, tanto que até já fui comprar um segundo igual. O meu filho adora e adaptou se super bem, com 5 meses já pega nas abas do copo e adaptou se muito bem à tetina.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF262/06 Copo de aprendizagem Natural
Sim, recomendo este produto
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Pai_bebe
01/01/2022
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto
A minha filha adorou o biberão!! Bebe muito melhor a água desde que o tem!
Pontos positivos
Tem pegas para o bebe agarrar fácilmente
Pontos negativos
Não tem
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Jbatalha89
28/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Aprovado por mãe e bebé
Pegas adequadas a mãos pequeninas, débito da tetina correto e boas dimensões gerais
Pontos positivos
Pegas, tetina, dimensão
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro, agitação, gases e bolçar.