      Philips Avent Esterilizador para micro-ondas

      SCF281/03

      Esterilize de forma fácil, em qualquer lugar

      Onde quer que o seu dia o leve, esterilize os biberões e os acessórios do seu bebé de forma rápida e segura. O nosso design portátil é suficientemente leve para que o possa levar consigo e suficientemente grande para conseguir encaixar 4 biberões e diferentes acessórios

      Philips Avent Esterilizador para micro-ondas

      Esterilize de forma fácil, em qualquer lugar

      • Mata 99,9% dos germes prejudiciais
      • Esteriliza em 2 minutos
      • Esteriliza até 4 biberões Philips Avent
      • Compatível com a maioria dos microondas
      O esterilizador para micro-ondas esteriliza em apenas 2 minutos

      O esterilizador para micro-ondas esteriliza em apenas 2 minutos

      O esterilizador a vapor para microondas pode ser utilizado para esterilizar biberões e outros produtos em apenas 2 minutos, eliminando 99,9% dos germes e bactérias. A duração exacta do ciclo depende da potência do seu microondas. Demora 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W e 6 minutos a 500-800 W.

      Elimina 99,9% dos germes*

      Elimina 99,9% dos germes*

      Foi comprovado que o esterilizador a vapor para micro-ondas elimina 99,9% dos germes e bactérias.*

      O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas

      O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas

      O conteúdo mantém-se esterilizado durante 24 horas se a tampa não for aberta.

      Esteriliza biberões de gargalo normal e gargalo largo

      Esteriliza biberões de gargalo normal e gargalo largo

      Esteriliza biberões de gargalo normal e gargalo largo. É possível esterilizar até 4 biberões Philips Avent em simultâneo.

      Design leve para esterilização de biberões em viagem

      Design leve para esterilização de biberões em viagem

      O design leve e compacto do esterilizador torna-o fácil de transportar consigo para onde quer que vá - nas férias, em visitas a familiares, etc. Agora poderá esterilizar os seus biberões e outros produtos em qualquer lugar.

      Compatível com a maioria dos microondas no mercado

      Compatível com a maioria dos microondas no mercado

      O esterilizador a vapor para microondas foi concebido para se adaptar a praticamente todos os microondas existentes no mercado, mantendo os biberões e outros produtos esterilizados onde quer que esteja.

      Para além dos biberões, esteriliza bombas, chupetas e talheres.

      Para além dos biberões, o esterilizador pode ser utilizado para esterilizar bombas tira leite, chupetas, talheres e outros produtos.

      Molas de segurança frias ao toque para manter a tampa segura

      Para sua segurança, o esterilizador a vapor para microondas possui molas frias ao toque na tampa. Desta forma poderá remover o esterilizador do microondas em segurança, mantendo os biberões e outros produtos esterilizados, evitando possíveis queimaduras.

      Especificações técnicas

      • Especificações técnicas

        Tempo de esterilização
        2 min. a 1200-1850 W, 4 min. a 850-1100 W, 6 min. a 500-800 W
        Capacidade de água
        200 ml

      • Peso e dimensões

        Dimensões
        166 (A), 280 (L), 280 (C)  mm
        Peso
        740  g

      • País de origem

        Fabricada na
        Polónia

      • Inclui

        Esterilizador a vapor para micro-ondas
        1  unid.
        Molas
        1  unid.

      • Especificações da embalagem

        Embalagem à base de papel**
        Sim

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.
      • * Durante o período de transição, podem ser recebidas tanto a embalagem antiga como a nova à base de papel

