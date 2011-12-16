Termos de pesquisa
SCF281/03
Esterilize de forma fácil, em qualquer lugar
Onde quer que o seu dia o leve, esterilize os biberões e os acessórios do seu bebé de forma rápida e segura. O nosso design portátil é suficientemente leve para que o possa levar consigo e suficientemente grande para conseguir encaixar 4 biberões e diferentes acessóriosVer todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
O esterilizador a vapor para microondas pode ser utilizado para esterilizar biberões e outros produtos em apenas 2 minutos, eliminando 99,9% dos germes e bactérias. A duração exacta do ciclo depende da potência do seu microondas. Demora 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W e 6 minutos a 500-800 W.
Foi comprovado que o esterilizador a vapor para micro-ondas elimina 99,9% dos germes e bactérias.*
O conteúdo mantém-se esterilizado durante 24 horas se a tampa não for aberta.
Esteriliza biberões de gargalo normal e gargalo largo. É possível esterilizar até 4 biberões Philips Avent em simultâneo.
O design leve e compacto do esterilizador torna-o fácil de transportar consigo para onde quer que vá - nas férias, em visitas a familiares, etc. Agora poderá esterilizar os seus biberões e outros produtos em qualquer lugar.
O esterilizador a vapor para microondas foi concebido para se adaptar a praticamente todos os microondas existentes no mercado, mantendo os biberões e outros produtos esterilizados onde quer que esteja.
Para além dos biberões, o esterilizador pode ser utilizado para esterilizar bombas tira leite, chupetas, talheres e outros produtos.
Para sua segurança, o esterilizador a vapor para microondas possui molas frias ao toque na tampa. Desta forma poderá remover o esterilizador do microondas em segurança, mantendo os biberões e outros produtos esterilizados, evitando possíveis queimaduras.
