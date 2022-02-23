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Descontinuado
Peluche com chupeta ultra soft
0 m+
Ortodôntica e sem BPA
1 snuggle e 1 chupeta de 0-6 M
Acabaram-se perseguições e procuras por chupetas! O animal de peluche torna a chupeta fácil de encontrar.
Os bebés vão desfrutar de mais conforto a cada abraço com os seus animais de peluche. Fabricados com tecido macio, as suas patas leves ajudam a manter as chupetas na posição correta.
O animal de peluche é compatível com todas as chupetas Philips Avent. Por isso, pode misturar e combinar e criar o produto certo para o bebé.
4.7
de 5
175
Críticas
98%
recomendam este produto
Xanocas
23/02/2022
Portugal
Parte da promoção
o produto e melhor do que estava a espera
recomendo! O meu menino tem 17 meses, e ate agora foi a unica chupeta que ele aceitou. já tive que comprar mais duas iguais. comprei um conjunto de duas chupetas que ate vem com esterilizador para usar no microondas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle
Marta_g
02/04/2021
Portugal
Parte da promoção
A ultra soft snuggle é espetacular
Recomendo a todos os pais, a minha bebé adorou a sua girafa!
Pontos positivos
Conforto
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle
Cat Mira
29/01/2021
Portugal
Parte da promoção
A melhor companhia dos bebés
Recomendo este produtos a todas as mães e futuras mães porque é fantástico. A minha bebé não larga a ultra soft snuggle, adora a chupeta e o peluche é mesmo fofo. Até se ri e palra para ele!
Pontos positivos
É muito bom para os bebés e para o seu desenvolvimento.
Pontos negativos
A chupeta podia ser branca ou rosa.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
De acordo com um teste de consumidores a 112 mães realizado nos EUA em 2016, 96% afirmaram que o escudo provoca menos marcas e menos irritações na pele
Os testes de consumidores, realizados em 2016-2017 nos EUA, apresentam uma média de 98% de aceitação da tetina texturizada utilizada nas nossas chupetas ultra soft e ultra air
A marca n.º1 mundial em chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento