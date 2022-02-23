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Descontinuado

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/12

4.7
| (175) Críticas | 98% recomendam este produto
Mais conforto a cada abraço
O ultra soft snuggle Philips Avent é um animal de peluche com uma chupeta ultra soft. O snuggle é leve para se manter perto dos bebés para os fazer sentir seguros. É fácil de encontrar e de separar da chupeta para uma limpeza sem esforço.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Inclui chupeta ultra soft

Mais conforto a cada abraço

  • Peluche com chupeta ultra soft

  • 0 m+

  • Ortodôntica e sem BPA

  • 1 snuggle e 1 chupeta de 0-6 M

Ajuda o bebé e ajuda-o a si a encontrar a chupeta

Ajuda o bebé e ajuda-o a si a encontrar a chupeta

Acabaram-se perseguições e procuras por chupetas! O animal de peluche torna a chupeta fácil de encontrar.

Os bebés vão desfrutar de mais conforto a cada abraço

Os bebés vão desfrutar de mais conforto a cada abraço

Os bebés vão desfrutar de mais conforto a cada abraço com os seus animais de peluche. Fabricados com tecido macio, as suas patas leves ajudam a manter as chupetas na posição correta.

O animal de peluche é compatível com todas as chupetas Philips Avent

O animal de peluche é compatível com todas as chupetas Philips Avent

O animal de peluche é compatível com todas as chupetas Philips Avent. Por isso, pode misturar e combinar e criar o produto certo para o bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

175

Críticas

98%

recomendam este produto

1

23/02/2022

Portugal

Portugal

o produto e melhor do que estava a espera

recomendo! O meu menino tem 17 meses, e ate agora foi a unica chupeta que ele aceitou. já tive que comprar mais duas iguais. comprei um conjunto de duas chupetas que ate vem com esterilizador para usar no microondas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle

02/04/2021

Portugal

Portugal

A ultra soft snuggle é espetacular

Recomendo a todos os pais, a minha bebé adorou a sua girafa!

Pontos positivos

Conforto

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle

29/01/2021

Portugal

Portugal

A melhor companhia dos bebés

Recomendo este produtos a todas as mães e futuras mães porque é fantástico. A minha bebé não larga a ultra soft snuggle, adora a chupeta e o peluche é mesmo fofo. Até se ri e palra para ele!

Pontos positivos

É muito bom para os bebés e para o seu desenvolvimento.

Pontos negativos

A chupeta podia ser branca ou rosa.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF348/11 Ultra soft snuggle

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. De acordo com um teste de consumidores a 112 mães realizado nos EUA em 2016, 96% afirmaram que o escudo provoca menos marcas e menos irritações na pele

  2. Os testes de consumidores, realizados em 2016-2017 nos EUA, apresentam uma média de 98% de aceitação da tetina texturizada utilizada nas nossas chupetas ultra soft e ultra air

  3. A marca n.º1 mundial em chupetas

  4. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  5. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento