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  • Uma chupeta leve e respirável
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Philips Avent Ultra air2 chupetas, 18m+

SCF349/12

4.7
| (308) Críticas | 97% recomendam este produto
Uma chupeta leve e respirável
Acalme o seu filho com uma chupeta que permite que a pele respire e que proporciona um desenvolvimento oral saudável. A coleção Ultra Air possui aberturas maiores que ajudam a manter a pele seca. O seu escudo leve foi concebido para permitir o máximo fluxo de ar. A tetina extra firme é adequada para dentes e gengivas em desenvolvimento.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Concebida para proporcionar conforto durante o crescimento dos dentes

Uma chupeta leve e respirável

  • Tetina mais firme

  • Ortodôntica e sem BPA

  • 2 chupetas

  • 18m+

Deixa a pele do bebé respirar

Deixa a pele do bebé respirar

Os orifícios amplos ventilam a pele do seu bebé, mantendo-a seca e suave.

Tetina mais firme

Tetina mais firme

A tetina mais firme respeita o formato natural do palato, dentes e gengivas.

Tetina 100% em silicone de grau alimentar

Tetina 100% em silicone de grau alimentar

Tomámos a decisão consciente de utilizar um tipo de silicone seguro e inerte nas nossas tetinas Ultra Soft e Ultra Air, amplamente utilizado em produtos médicos, que não possui substâncias químicas perigosas, endócrinas ativas (por exemplo, BPA) nem alergénios.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

308

Críticas

97%

recomendam este produto

27/11/2023

Portugal

Portugal

Produto de excelência qualidade

Adorei testar estas chuchas o meu bebê adpatou se perfeitamente e adorou as chuchas

Pontos positivos

Bico excelente

Pontos negativos

Não ter luz

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Sim, recomendo este produto

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27/11/2023

Portugal

Portugal

O produto é muito suave, resistente aos dentes

A chupeta é suave, adaptável a qualquer criança, esteticamente bonita e de super qualidade

Pontos positivos

Qualidade

Pontos negativos

Nao enconcontrei

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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24/11/2023

Portugal

Portugal

Chupeta ultra sir

Escolhi dar uma avaliação de 5 estrelas porque a forma como foi desenhada a chupeta é diferenciada das outras chupetas a criança respira melhor devido aos buracos largos que possui nas extremidades

Pontos positivos

O fluxo respiratório é consideravelmente mais elevado

Pontos negativos

A cores , a minha filha opta sempre por chupetas com cores mais vivas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF349/18 2 chupetas 18m+

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.