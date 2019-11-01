Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
SCF358/10
Aquecimento inteligente e simples
Aqueça biberões em apenas 3 minutos* com um aquecedor de biberões que gere a temperatura por si. O sensor de controlo inteligente da temperatura ajusta automaticamente o padrão de aquecimento para que o aquecedor aqueça de forma rápida e uniforme.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Defina o volume de leite, prima o botão de ativação e deixe que o controlo inteligente da temperatura trate do resto por si. A temperatura inicial do leite é detetada e o leite é aquecido rapidamente até à temperatura ideal, mantendo-a até 60 minutos.
Aqueça o leite da mesma maneira que as enfermeiras o fazem nos hospitais utilizando o aquecimento em banho-maria. Em comparação com outros métodos, este preserva melhor as proteínas do leite essenciais para o desenvolvimento do sistema imunitário do bebé. Suave e rápida, a nossa tecnologia ajuda a promover o desenvolvimento saudável do bebé com cada refeição.
O nosso aquecedor de biberões mantém o leite quente durante 60 minutos, apenas para o caso de necessitar de mais flexibilidade na hora das refeições. Em seguida, desliga-se automaticamente, dando-lhe tranquilidade.
Gosta de manter o congelador abastecido com alimentos em abundância? O aquecedor de biberões também descongela rapidamente os recipientes com leite e comida de bebé.
Quando o seu bebé estiver pronto para a transição para alimentos sólidos, o aquecedor de biberões também descongela e aquece os recipientes para comida de bebé.
Concebido numa peça única para facilitar a limpeza e permitir-lhe desfrutar de mais tempo com o seu bebé.
Concebido para se adaptar aos biberões Philips Avent preferidos do seu bebé e à maioria das marcas líderes de biberões e boiões de comida de bebé.
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé**: a tetina tem uma abertura única que só liberta leite quando o bebé bebe ativamente. A abertura AirFree foi concebida para proteção adicional contra cólicas, gases e refluxo, evitando que o ar entre na barriga do seu bebé enquanto o alimenta na vertical.
Material do produto
Especificações técnicas
Peso e dimensões
País de origem
Inclui
Fases de desenvolvimento
Especificações da embalagem
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.