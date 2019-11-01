Termos de pesquisa

    Aquecimento inteligente e simples

      Philips Avent Premium Conjunto de oferta de aquecedor de biberões

      SCF358/10

      1 prémio

      Aquecimento inteligente e simples

      Aqueça biberões em apenas 3 minutos* com um aquecedor de biberões que gere a temperatura por si. O sensor de controlo inteligente da temperatura ajusta automaticamente o padrão de aquecimento para que o aquecedor aqueça de forma rápida e uniforme.

      Philips Avent Premium Conjunto de oferta de aquecedor de biberões

      Aquecimento inteligente e simples

      Retire as conjeturas da preparação de alimentos

      • Aquecimento uniforme, sem zonas quentes
      • Modo de aquecimento e de descongelação rápidos
      • Adequado para leite e comida de bebé
      O controlo inteligente da temperatura seleciona o modo de aquecimento ideal

      O controlo inteligente da temperatura seleciona o modo de aquecimento ideal

      Defina o volume de leite, prima o botão de ativação e deixe que o controlo inteligente da temperatura trate do resto por si. A temperatura inicial do leite é detetada e o leite é aquecido rapidamente até à temperatura ideal, mantendo-a até 60 minutos.

      Utiliza aquecimento em banho-maria de nível hospitalar

      Utiliza aquecimento em banho-maria de nível hospitalar

      Aqueça o leite da mesma maneira que as enfermeiras o fazem nos hospitais utilizando o aquecimento em banho-maria. Em comparação com outros métodos, este preserva melhor as proteínas do leite essenciais para o desenvolvimento do sistema imunitário do bebé. Suave e rápida, a nossa tecnologia ajuda a promover o desenvolvimento saudável do bebé com cada refeição.

      Mantém o leite quente durante 60 minutos e desliga-se automaticamente

      Mantém o leite quente durante 60 minutos e desliga-se automaticamente

      O nosso aquecedor de biberões mantém o leite quente durante 60 minutos, apenas para o caso de necessitar de mais flexibilidade na hora das refeições. Em seguida, desliga-se automaticamente, dando-lhe tranquilidade.

      Função de descongelação para recipientes com leite congelado e comida de bebé

      Função de descongelação para recipientes com leite congelado e comida de bebé

      Gosta de manter o congelador abastecido com alimentos em abundância? O aquecedor de biberões também descongela rapidamente os recipientes com leite e comida de bebé.

      Aquece recipientes com comida de bebé e leite

      Aquece recipientes com comida de bebé e leite

      Quando o seu bebé estiver pronto para a transição para alimentos sólidos, o aquecedor de biberões também descongela e aquece os recipientes para comida de bebé.

      Fácil de limpar

      Fácil de limpar

      Concebido numa peça única para facilitar a limpeza e permitir-lhe desfrutar de mais tempo com o seu bebé.

      Compatível com a maioria das principais marcas de biberões e boiões de comida de bebé

      Compatível com a maioria das principais marcas de biberões e boiões de comida de bebé

      Concebido para se adaptar aos biberões Philips Avent preferidos do seu bebé e à maioria das marcas líderes de biberões e boiões de comida de bebé.

      Biberão Natural Response com abertura AirFree

      Biberão Natural Response com abertura AirFree

      A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé**: a tetina tem uma abertura única que só liberta leite quando o bebé bebe ativamente. A abertura AirFree foi concebida para proteção adicional contra cólicas, gases e refluxo, evitando que o ar entre na barriga do seu bebé enquanto o alimenta na vertical.

      Especificações técnicas

      • Material do produto

        Aquecedor de biberões
        • PP
        • ABS
        Biberão
        PP
        Tetina
        Silicone

      • Especificações técnicas

        Voltagem
        220-240 V ~ 50-60 Hz
        Consumo de energia
        400  W
        Consumo de energia (modo de espera)
        <0,3 W (período em que atinge automaticamente o modo de espera: <1 min)

      • Peso e dimensões

        Dimensões do produto (L x A x P)
        133 x 160 x 148  mm
        Dimensões da embalagem de venda (LxAxP)
        240 x 185 x 148  mm

      • País de origem

        Aquecedor de biberões
        Fabricado na China
        Biberão
        Fabricado na Indonésia

      • Inclui

        Biberão de 260 ml
        1 un.
        Abertura AirFree
        1 un.
        Tetina de fluxo médio
        1 un.

      • Fases de desenvolvimento

        Biberão
        3-6 m

      • Especificações da embalagem

        Embalagem à base de papel*
        Sim

      • Para 150 ml de leite a uma temperatura de 22 °C/72 °F num biberão Natural da Philips de 260 ml
      • * A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés conseguem beber, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito.

