Utiliza aquecimento em banho-maria de nível hospitalar

Aqueça o leite da mesma maneira que as enfermeiras o fazem nos hospitais utilizando o aquecimento em banho-maria. Em comparação com outros métodos, este preserva melhor as proteínas do leite essenciais para o desenvolvimento do sistema imunitário do bebé. Suave e rápida, a nossa tecnologia ajuda a promover o desenvolvimento saudável do bebé com cada refeição.