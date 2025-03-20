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Recondicionado
Descontinuado
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Os bebés sabem qual o melhor ritmo de sucção! É por isso que a nossa bomba tira-leite elétrica mãos livres replica o ritmo de de sucção natural do bebé – para que possa encontrar o seu próprio ritmo, conseguir uma extração eficaz* e uma produção de leite ótima. As almofadas e os diafragmas no tamanho correto, permitem uma extração segura e confortável em todas as etapas.
O motor proporciona a potência de nível hospitalar que espera de uma bomba tira-leite tradicional, mas num design compacto e portátil. Com a sua bateria recarregável, o motor sem fios efetua uma extração potente e discreta em qualquer lugar.
As nossas almofadas em silicone SkinSense exclusivas, foram concebidos a pensar no máximo de conforto, moldando-se gentilmente ao peito através do calor natural do seu corpo. As almofadas desenvolvidas em silicone de grau alimentar, são muito confortáveis.