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Descontinuado
1 biberão
125 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.
O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*
O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.
4.4
de 5
113
Críticas
88%
recomendam este produto
27/12/2021
Portugal
Melhor biberão
Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas
Sim, recomendo este produto
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Zatarra
31/07/2021
Portugal
Parte da promoção
Ótima solução anti cólicas
Gostamos imenso da tetina anti cólicas que este biberão traz. O nosso bebé adaptou-se muito bem.
Pontos positivos
Ajuda imenso nas cólicas
Pontos negativos
Nada apontar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas
Sim, recomendo este produto
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31/07/2021
Portugal
Parte da promoção
Produto extremamente funcional
Adoro o biberao, a minha filha adora ainda mais, tanto pela sucção, peso, tamanhp, formato acho que se encaixa perfeitamente e se adapta a cada bebe
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.
Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.