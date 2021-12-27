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  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
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Descontinuado

Philips AventBiberão Classic+

SCF560/17

4.4
| (113) Críticas | 88% recomendam este produto
Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
O sistema de ventilação e a textura da tetina do nosso biberão Classic+ Airflex foram concebidos para minimizar as interrupções da alimentação e a sensação de desconforto. Graças à válvula anticólica integrada, o ar é conduzido para o biberão e não para a barriga do bebé.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Concebido para uma alimentação sem interrupções

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • 1 biberão

  • 125 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.

60% menos agitação à noite*

60% menos agitação à noite*

O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

113

Críticas

88%

recomendam este produto

27/12/2021

Portugal

Portugal

Melhor biberão

Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas

Sim, recomendo este produto

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31/07/2021

Portugal

Portugal

Ótima solução anti cólicas

Gostamos imenso da tetina anti cólicas que este biberão traz. O nosso bebé adaptou-se muito bem.

Pontos positivos

Ajuda imenso nas cólicas

Pontos negativos

Nada apontar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas

Sim, recomendo este produto

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31/07/2021

Portugal

Portugal

Produto extremamente funcional

Adoro o biberao, a minha filha adora ainda mais, tanto pela sucção, peso, tamanhp, formato acho que se encaixa perfeitamente e se adapta a cada bebe

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.

  2. Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.

  3. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.